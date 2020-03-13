Чемпионство «Ливерпуля» в опасности. Как коронавирус накрыл АПЛ - Советский спорт
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13 марта 2020 16:00ФутболПаутов Максим

Чемпионство «Ливерпуля» в опасности. Как коронавирус накрыл АПЛ

Вирус COVID-19 как цунами продолжает накатывать на футбольную Европу. Сначала инфекция приостановила чемпионат Италии, затем - Испании, а теперь очередь дошла и до Англии. Приводим хронику событий.

ФИТИЛЬ ЗАПАЛЕН

Первый серьезный звоночек в мире английского футбола раздался еще в начале этой недели в чемпионшипе. Хозяин клуба «Ноттингем Форест» Эвангелос Маринакис, также владеющий греческим «Олимпиакосом», сдал положительный тест на наличие коронавируса.

Лига, изучив положение дел, не стала прибегать к экстренным мерам, так как из стана «лесников» не поступило никаких тревожных новостей. Вроде все было в порядке, но так только казалось. Дело в том, что с «Олимпиакосом» в Лиге Европы 27 февраля, то есть, менее чем за 2 недели до подтверждения диагноза Маринакиса, встречался «Арсенал». Некоторые игроки и члены персонала лондонского клуба напрямую контактировали с боссом «Олимпиакоса»…

Все они были отправлены на карантин, а матчи «Арсенала» в АПЛ против «Ман Сити» и «Брайтона» перенесли. Следующей жертвой стали «лисы». 12 марта «Лестер» подтвердил, что у трех игроков команды обнаружены симптомы опасного вируса, и они тут же были изолированы. В тот же день выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон:

«Мы изучаем вопрос отмены всех крупных мероприятий, в том числе спортивных, но, по данным ученых, такие шаги не окажут большого влияния на распространение вируса и могут стать дополнительным бременем для государственных служб».

Вечером премьер-лига совместно с ФА провела собрание, на котором было решено никак не ограничивать проведение матчей АПЛ и других лиг. Однако буквально через несколько часов все изменилось.

ПОЖАР ЗАПОЛЫХАЛ

Как сообщают английские СМИ, в четверг «горожанин» Бенжамен Менди был отцеплен от команды и переведен на домашний режим. У одного из его родственников обнаружились симптомы коронавируса. Затем, в ночь с 12 на 13 марта, пришли более угрожающие новости: главный тренер «Арсенала» Микель Артета и игрок «Челси» Каллум Хадсон-Одои сдали положительные тесты. Премьер-лига тут же отреагировала, созвав экстренное совещание.

Дальше – больше. В первой половине дня наставник «Уотфорда» Найджел Пирсон поведал миру о плохом самочувствия у нескольких игроков команды. Тренировку отменили, футболисты ждут точных результатов тестирования. А «Эвертон» и вовсе на своем официальном сайте опубликовал заявление о введении карантинного режима. У некоторых членов первой команды обнаружилось наличие опасных симптомов. То же самое и у «Борнмута». На фоне всех этих событий АПЛ уже не могла не приостановить чемпионат.

БЫЛИ ЛИ ИНЫЕ ВАРИАНТЫ?

Все британские издания сошлись во мнении, что лига нажмет на паузу. Тем более, стало понятно, что и игры еврокубков, запланированные на следующую неделю, будут отменены. При этом вариант с аннулированием итогов сезона-2019/20 всерьез никем не рассматривался.

Всем известно, что англичане очень дорожат своей футбольной идентичностью, поэтому наиболее вероятным итогом представлялась либо приостановка текущего розыгрыша АПЛ, либо проведение матчей при пустых трибунах. Но с таким форматом была не согласна общественность, начиная от простых болельщиков и заканчивая публичными личностями. В частности, Гари Невилл однозначно высказался по этому поводу:

«Я не поддерживаю идею проведения матчей за закрытыми дверьми. Если будет необходимо закрыть стадионы, ассоциации должны найти способ приостановить сезон и доиграть его, когда это станет безопасно, чтобы защитить финансовые интересы клубов, которым необходимы доходы от проведения матчей для выживания».

Было очевидно, кто, прежде всего, может пострадать в случае проведения игр без болельщиков. В Англии клубы традиционно собирают богатый урожай в дни матчей, и многие сильно зависят от подобных доходов, так как прописанный бюджет на сезон, рассчитанный до последнего фунта, включает в себя и эту статью. Да и вообще, трудно представить АПЛ при пустых трибунах. Атмосфера гордость всех британских арен.

Но звучала и иная точка зрения. Например, авторитетное издание The Times видело в варианте «пустых трибун» единственную возможность доиграть чемпионат. Впрочем, когда сразу несколько клубов сели на карантин, продолжение сезона стало невозможным.

Интересным выглядело решение с остановкой текущего розыгрыша до конца лета. Это дало бы возможность спокойно разобраться с проблемой и нормально провести Евро-2020. А оставшуюся часть сезона доиграть осенью, совершив тем самым плавный и безболезненный временный переход на систему «весна-осень», что в преддверии зимнего ЧМ-2022 как нельзя кстати. Проблем с возвращением в привычный ритм тоже не возникло бы. Тот же самый чемпионат мира в Катаре можно немного сдвинуть по срокам и закончить его практически в феврале. Футболисты получили бы чуть больше времени на отдых.

ЧТО ЖЕ В ИТОГЕ?

Итоговый (а на самом деле промежуточный) вердикт ФА и АПЛ уже известен. Все лиги приостановили текущий сезон до 4 апреля. Чиновники и руководители клубов пришли к выводу, что в сложившейся ситуации это единственно правильное решение. Пока дата ориентировочная. Исполнительный директор премьер-лиги Ричард Мастерс пожелал здоровья Артете и Хадсону-Одои, который, кстати, опубликовал в твиттере обращение ко всем болельщикам, заверив, что чувствует себя хорошо и надеется на скорейшее возвращение в строй.

Ситуация продолжает меняться чуть ли не ежечасно, поэтому что-то утверждать наверняка очень и очень тяжело. Остается надеяться, что сезон все-таки будет доигран. Особенно этого хочется болельщикам «Ливерпуль», который так уверенно шел к первому за 30 лет чемпионству.

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