Чемпионство «Ливерпуля» в опасности. Как коронавирус накрыл АПЛ

Первый серьезный звоночек в мире английского футбола раздался еще в начале этой недели в чемпионшипе. Хозяин клуба «Ноттингем Форест» Эвангелос Маринакис, также владеющий греческим «Олимпиакосом», сдал положительный тест на наличие коронавируса.

Лига, изучив положение дел, не стала прибегать к экстренным мерам, так как из стана «лесников» не поступило никаких тревожных новостей. Вроде все было в порядке, но так только казалось. Дело в том, что с «Олимпиакосом» в Лиге Европы 27 февраля, то есть, менее чем за 2 недели до подтверждения диагноза Маринакиса, встречался «Арсенал». Некоторые игроки и члены персонала лондонского клуба напрямую контактировали с боссом «Олимпиакоса»…

Все они были отправлены на карантин, а матчи «Арсенала» в АПЛ против «Ман Сити» и «Брайтона» перенесли. Следующей жертвой стали «лисы». 12 марта «Лестер» подтвердил, что у трех игроков команды обнаружены симптомы опасного вируса, и они тут же были изолированы. В тот же день выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон:

«Мы изучаем вопрос отмены всех крупных мероприятий, в том числе спортивных, но, по данным ученых, такие шаги не окажут большого влияния на распространение вируса и могут стать дополнительным бременем для государственных служб».

Sports events will NOT be banned at the moment amid the coronavirus pandemic, says Prime Minister Boris Johnson. Do you think this an understandable move or a big risk? pic.twitter.com/yI9QZcdRSw

Вечером премьер-лига совместно с ФА провела собрание, на котором было решено никак не ограничивать проведение матчей АПЛ и других лиг. Однако буквально через несколько часов все изменилось.

Как сообщают английские СМИ, в четверг «горожанин» Бенжамен Менди был отцеплен от команды и переведен на домашний режим. У одного из его родственников обнаружились симптомы коронавируса. Затем, в ночь с 12 на 13 марта, пришли более угрожающие новости: главный тренер «Арсенала» Микель Артета и игрок «Челси» Каллум Хадсон-Одои сдали положительные тесты. Премьер-лига тут же отреагировала, созвав экстренное совещание.

Дальше – больше. В первой половине дня наставник «Уотфорда» Найджел Пирсон поведал миру о плохом самочувствия у нескольких игроков команды. Тренировку отменили, футболисты ждут точных результатов тестирования. А «Эвертон» и вовсе на своем официальном сайте опубликовал заявление о введении карантинного режима. У некоторых членов первой команды обнаружилось наличие опасных симптомов. То же самое – и у «Борнмута». На фоне всех этих событий АПЛ уже не могла не приостановить чемпионат.

Все британские издания сошлись во мнении, что лига нажмет на паузу. Тем более, стало понятно, что и игры еврокубков, запланированные на следующую неделю, будут отменены. При этом вариант с аннулированием итогов сезона-2019/20 всерьез никем не рассматривался.

Всем известно, что англичане очень дорожат своей футбольной идентичностью, поэтому наиболее вероятным итогом представлялась либо приостановка текущего розыгрыша АПЛ, либо проведение матчей при пустых трибунах. Но с таким форматом была не согласна общественность, начиная от простых болельщиков и заканчивая публичными личностями. В частности, Гари Невилл однозначно высказался по этому поводу:

«Я не поддерживаю идею проведения матчей за закрытыми дверьми. Если будет необходимо закрыть стадионы, ассоциации должны найти способ приостановить сезон и доиграть его, когда это станет безопасно, чтобы защитить финансовые интересы клубов, которым необходимы доходы от проведения матчей для выживания».

