Чемпионство «Ливерпуля» в опасности. Как коронавирус накрыл АПЛ

Первый серьезный звоночек в мире английского футбола раздался еще в начале этой недели в чемпионшипе. Хозяин клуба «Ноттингем Форест» Эвангелос Маринакис, также владеющий греческим «Олимпиакосом», сдал положительный тест на наличие коронавируса.
Лига, изучив положение дел, не стала прибегать к экстренным мерам, так как из стана «лесников» не поступило никаких тревожных новостей. Вроде все было в порядке, но так только казалось. Дело в том, что с «Олимпиакосом» в Лиге Европы 27 февраля, то есть, менее чем за 2 недели до подтверждения диагноза Маринакиса, встречался «Арсенал». Некоторые игроки и члены персонала лондонского клуба напрямую контактировали с боссом «Олимпиакоса»…
Все они были отправлены на карантин, а матчи «Арсенала» в АПЛ против «Ман Сити» и «Брайтона» перенесли. Следующей жертвой стали «лисы». 12 марта «Лестер» подтвердил, что у трех игроков команды обнаружены симптомы опасного вируса, и они тут же были изолированы. В тот же день выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон:
«Мы изучаем вопрос отмены всех крупных мероприятий, в том числе спортивных, но, по данным ученых, такие шаги не окажут большого влияния на распространение вируса и могут стать дополнительным бременем для государственных служб».
Sports events will NOT be banned at the moment amid the coronavirus pandemic, says Prime Minister Boris Johnson.— Sport in Staffs (@sportinstaffs) March 12, 2020
Do you think this an understandable move or a big risk? pic.twitter.com/yI9QZcdRSw
Вечером премьер-лига совместно с ФА провела собрание, на котором было решено никак не ограничивать проведение матчей АПЛ и других лиг. Однако буквально через несколько часов все изменилось.
Как сообщают английские СМИ, в четверг «горожанин» Бенжамен Менди был отцеплен от команды и переведен на домашний режим. У одного из его родственников обнаружились симптомы коронавируса. Затем, в ночь с 12 на 13 марта, пришли более угрожающие новости: главный тренер «Арсенала» Микель Артета и игрок «Челси» Каллум Хадсон-Одои сдали положительные тесты. Премьер-лига тут же отреагировала, созвав экстренное совещание.
Дальше – больше. В первой половине дня наставник «Уотфорда» Найджел Пирсон поведал миру о плохом самочувствия у нескольких игроков команды. Тренировку отменили, футболисты ждут точных результатов тестирования. А «Эвертон» и вовсе на своем официальном сайте опубликовал заявление о введении карантинного режима. У некоторых членов первой команды обнаружилось наличие опасных симптомов. То же самое – и у «Борнмута». На фоне всех этих событий АПЛ уже не могла не приостановить чемпионат.
Все британские издания сошлись во мнении, что лига нажмет на паузу. Тем более, стало понятно, что и игры еврокубков, запланированные на следующую неделю, будут отменены. При этом вариант с аннулированием итогов сезона-2019/20 всерьез никем не рассматривался.
Всем известно, что англичане очень дорожат своей футбольной идентичностью, поэтому наиболее вероятным итогом представлялась либо приостановка текущего розыгрыша АПЛ, либо проведение матчей при пустых трибунах. Но с таким форматом была не согласна общественность, начиная от простых болельщиков и заканчивая публичными личностями. В частности, Гари Невилл однозначно высказался по этому поводу:
«Я не поддерживаю идею проведения матчей за закрытыми дверьми. Если будет необходимо закрыть стадионы, ассоциации должны найти способ приостановить сезон и доиграть его, когда это станет безопасно, чтобы защитить финансовые интересы клубов, которым необходимы доходы от проведения матчей для выживания».
I do NOT support matches played behind closed doors. If it’s necessary to shut down stadiums the associations must find a way of delaying the season and playing the games when it is safe to do so to protect the revenues for clubs that require this income to survive.— Gary Neville (@GNev2) March 10, 2020
Было очевидно, кто, прежде всего, может пострадать в случае проведения игр без болельщиков. В Англии клубы традиционно собирают богатый урожай в дни матчей, и многие сильно зависят от подобных доходов, так как прописанный бюджет на сезон, рассчитанный до последнего фунта, включает в себя и эту статью. Да и вообще, трудно представить АПЛ при пустых трибунах. Атмосфера – гордость всех британских арен.
Но звучала и иная точка зрения. Например, авторитетное издание The Times видело в варианте «пустых трибун» единственную возможность доиграть чемпионат. Впрочем, когда сразу несколько клубов сели на карантин, продолжение сезона стало невозможным.
Интересным выглядело решение с остановкой текущего розыгрыша до конца лета. Это дало бы возможность спокойно разобраться с проблемой и нормально провести Евро-2020. А оставшуюся часть сезона доиграть осенью, совершив тем самым плавный и безболезненный временный переход на систему «весна-осень», что в преддверии зимнего ЧМ-2022 – как нельзя кстати. Проблем с возвращением в привычный ритм тоже не возникло бы. Тот же самый чемпионат мира в Катаре можно немного сдвинуть по срокам и закончить его практически в феврале. Футболисты получили бы чуть больше времени на отдых.
Итоговый (а на самом деле – промежуточный) вердикт ФА и АПЛ уже известен. Все лиги приостановили текущий сезон до 4 апреля. Чиновники и руководители клубов пришли к выводу, что в сложившейся ситуации это единственно правильное решение. Пока дата ориентировочная. Исполнительный директор премьер-лиги Ричард Мастерс пожелал здоровья Артете и Хадсону-Одои, который, кстати, опубликовал в твиттере обращение ко всем болельщикам, заверив, что чувствует себя хорошо и надеется на скорейшее возвращение в строй.
Ситуация продолжает меняться чуть ли не ежечасно, поэтому что-то утверждать наверняка очень и очень тяжело. Остается надеяться, что сезон все-таки будет доигран. Особенно этого хочется болельщикам «Ливерпуль», который так уверенно шел к первому за 30 лет чемпионству.