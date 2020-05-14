Охота на звезд английского футбола продолжается. Теперь избили и ограбили игрока Моуринью - Советский спорт
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14 мая 2020 10:30ФутболСергеев Иван

Охота на звезд английского футбола продолжается. Теперь избили и ограбили игрока Моуринью

Рассказываем подробности вооруженного ограбления атакующего полузащитника сборной Англии и «Тоттенхэма» Деле Алли.

24-летний полузащитник проводит самоизоляцию в частном доме вместе со своей подругой – моделью Руби Мэй, сводным братом Харри (семья последнего воспитывала Алли с детства), его девушкой и еще одним приятелем. Утром 13 мая ничего не подозревающая компания друзей играла в пул на нижнем этаже, когда в дом стоимостью 2 миллиона фунтов неожиданно ворвалась пара грабителей.

аллиподруга

Один из преступников нанес футболисту удар в челюсть. Второй, угрожая ножом, потребовал у присутствующих выложить на стол все драгоценные вещи. В результате у Алли и его девушки были похищены пара дорогих часов и ювелирные украшения стоимостью в сотни тысяч фунтов. Инцидент произошел в половине первого дня по лондонскому времени. На преступниках были маски. Обоим удалось скрыться в неизвестном направлении.

алливнутрь

Пострадавшим потребовалось какое-то время на то, чтобы прийти в себя. Возможно, если бы Алли раньше обратился в полицию, грабителей успели бы накрыть. Ведь сейчас на улицах Лондона довольно безлюдно, а в фешенебельном районе, где живет футболист, огромное количество камер. В результате нападения, кстати, пострадал и приятель полузащитника «Тоттенхэма». Его повалили на землю при попытке убежать из комнаты. Впрочем, повреждения оказались несерьезными. Ни Алли, ни его друг не обращались за медицинской помощью.

Следствие уверено, что за футболистом и его компанией давно следили. То есть, ограбление было тщательно спланировано. И в первую очередь воров привлекла страсть Алли к дорогим часам, которую он никогда не скрывал. Возможно, впредь Деле будет более осторожным. А пока подопечный Жозе Моуринью благодарит в твиттере болельщиков «Тоттенхэма» за слова поддержки в этой непростой ситуации.

Надо отметить, что ограбления известных футболистов АПЛ в последнее время стали нормой. Всего два месяца назад четыре грабителя в масках (и тоже – с ножами) ворвались в дом одноклубника Алли защитника Яна Вертонгена, когда бельгиец находился в Лейпциге, где «шпоры» проводили ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Тогда стресс пережила подруга Вертонгена, проводившая время в компании друзей.

В том же ряду – ограбление на сумму более миллиона фунтов разбившегося в авиакатастрофе владельца «Лестера» Вишая Шривадданапрабхи. Драгоценности стоимость 60 тысяч фунтов и часы были вынесены из дома главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда. Грабители нападали и на бывшего защитника английской сборной Эшли Коула. А в январе этого года полмиллиона фунтов украли у защитника «Кристал Пэласа» Мамаду Сако

Очевидно, на этом череда преступлений в отношении бывших и действующих звезд АПЛ не закончится. Учитывая, что сезон-2019/20 в Англии намерены возобновить на ограниченном количестве нейтральных арен, некоторые футболисты летом будут подолгу отсутствовать дома, что и нужно грабителям.

По статистике, число подобных преступлений в Великобритании за время пандемии увеличилось на 30 процентов.

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