Охота на звезд английского футбола продолжается. Теперь избили и ограбили игрока Моуринью

24-летний полузащитник проводит самоизоляцию в частном доме вместе со своей подругой – моделью Руби Мэй, сводным братом Харри (семья последнего воспитывала Алли с детства), его девушкой и еще одним приятелем. Утром 13 мая ничего не подозревающая компания друзей играла в пул на нижнем этаже, когда в дом стоимостью 2 миллиона фунтов неожиданно ворвалась пара грабителей.

Один из преступников нанес футболисту удар в челюсть. Второй, угрожая ножом, потребовал у присутствующих выложить на стол все драгоценные вещи. В результате у Алли и его девушки были похищены пара дорогих часов и ювелирные украшения стоимостью в сотни тысяч фунтов. Инцидент произошел в половине первого дня по лондонскому времени. На преступниках были маски. Обоим удалось скрыться в неизвестном направлении.

Пострадавшим потребовалось какое-то время на то, чтобы прийти в себя. Возможно, если бы Алли раньше обратился в полицию, грабителей успели бы накрыть. Ведь сейчас на улицах Лондона довольно безлюдно, а в фешенебельном районе, где живет футболист, огромное количество камер. В результате нападения, кстати, пострадал и приятель полузащитника «Тоттенхэма». Его повалили на землю при попытке убежать из комнаты. Впрочем, повреждения оказались несерьезными. Ни Алли, ни его друг не обращались за медицинской помощью.

Следствие уверено, что за футболистом и его компанией давно следили. То есть, ограбление было тщательно спланировано. И в первую очередь воров привлекла страсть Алли к дорогим часам, которую он никогда не скрывал. Возможно, впредь Деле будет более осторожным. А пока подопечный Жозе Моуринью благодарит в твиттере болельщиков «Тоттенхэма» за слова поддержки в этой непростой ситуации.

Thank you for all the messages. Horrible experience but we’re all okay now. Appreciate the support.