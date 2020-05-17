Футболист «Айнтрахта» совершил «спасение года»! Поспорить может только Евгений Чернов (видео) - Советский спорт
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17 мая 2020 08:44ФутболСергеев Иван

Футболист «Айнтрахта» совершил «спасение года»! Поспорить может только Евгений Чернов (видео)

В матче 26-го тура чемпионата Германии защитник Мартин Хинтереггер невероятным образом спас команду из Франкфурта от гола.

В концовке матча «Айнтрахт» - «Боруссия» М футболист команды гостей Йонас Хофманн, оставив за спиной голкипера хозяев Кевина Траппа, вышел на пустые ворота практически по центру. Перед ним оставался только Хинтереггер. И тому удалось отразить мощный удар, подставив под мяч ногу в шпагате.

Это все равно не уберегло «Айнтрахт» от поражения (1:3). Тем не менее, эпизод по зрелищности перекрыл даже первый гол бундеслиги-2019/20 в день ее возобновления, когда форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд поразил ворота «Шальке» после шикарного паса пяткой Юлиана Брандта и прострела Торгана Азара.

Если же говорить о лучших «спасениях» полевых игроков всего футбольного сезона-2019/20, то с трюком Хинтереггера мог бы поспорить разве что защитник «Ростова» Евгений Чернов. Напомним, в гостевом матче с «Локомотивом» он умудрился выбить мяч из пустых ворот дважды - после ударов Федора Смолова и Луки Джорджевича. И его команда, кстати, победила 2:1.

Добавим, что 16 мая бундеслига первой среди европейских топ-чемпионатов возобновила матчи поспе перерыва, связанного с пандемией. 26-й тур открылся пятью играми: «Боруссия» Д - «Шальке» - 4:0, «Хоффенхайм» - «Герта»- 0:3, «Аугсбург» - «Вольфсбург» - 1:2, «Лейпциг» - «Фрайбург» - 1:1, «Фортуна» - «Падерборн» - 0:0, «Айнтрахт» - «Боруссия» М - 1:3. 17 мая играют: «Унион» - «Бавария», «Кельн» - «Майнц». 18 мая: «Вердер» - «Байер».

В чемпионате лидирует «Бавария» (55 очков), далее идут «Боруссия» Д (54), «Боруссия» М (52), «Лейпциг» (51) и «Байер» (47).

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