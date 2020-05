Футболист «Айнтрахта» совершил «спасение года»! Поспорить может только Евгений Чернов (видео)

В концовке матча «Айнтрахт» - «Боруссия» М футболист команды гостей Йонас Хофманн, оставив за спиной голкипера хозяев Кевина Траппа, вышел на пустые ворота практически по центру. Перед ним оставался только Хинтереггер. И тому удалось отразить мощный удар, подставив под мяч ногу в шпагате.

Hinteregger with save of the day pic.twitter.com/7AHJT3d37o

Это все равно не уберегло «Айнтрахт» от поражения (1:3). Тем не менее, эпизод по зрелищности перекрыл даже первый гол бундеслиги-2019/20 в день ее возобновления, когда форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд поразил ворота «Шальке» после шикарного паса пяткой Юлиана Брандта и прострела Торгана Азара.

FIRST GOAL!!! DORTMUND TAKE THE LEAD THROUGH HAALAND ⚽ #DortmundVSSchalke #BVBS04 #Bundesliga

pic.twitter.com/meNRXpLSAw