Такого рурского дерби не было с 1967 года! Чемпионат Германии возобновился суперразгромом «Шальке»

«Боруссия» победила «Шальке» 4:0 в первом после возобновления бундеслиги-2019/20 матче. Так крупно дортмундцы не выигрывали в рурских дерби с 1967 года, когда взяли верх над клубом из Гельзенкирхена со счетом 6:2. Счет в историческом противостоянии двух непримиримых оппонентов в рамках бундеслиги стал 34-32 в пользу «Боруссии». Форвард хозяев Эрлинг Холанд стал автором первого мяча чемпионата Германии после рестарта и повторил рекорд 55-летней давности, начав карьеру в немецком клубном футболе с 13 голов в первых 12 матчах (именно столько 19-летний вундеркинд забил после зимнего переезда в Дортмунд из «Зальцбурга»). Но обо всем по порядку...

Немецкие футбольные (и не только) власти сделали великолепный подарок всем болельщикам, первыми в топ-5 европейских футбольных держав возобновив чемпионат страны. И сразу рурским дерби, регулярно дарящим нам невероятное зрелище. Матч первого круга, завершившийся нулевой ничьей, стал редкой нерезультативной игрой «Боруссии» и «Шальке».

Не меньше, чем действо на футбольном поле, всех интриговали обстоятельства, в которых проходил матч. Бундеслига демонстрирует всем нам, как это вообще возможно сделать в текущих обстоятельствах. Организация матчей прописана досконально – от количества присутсвующих на стадионе лиц до каждого шага игроков вне поля и даже стадиона.

Футболисты не выстраивались перед свистком судьи для рукопожатия, не делали командных фотографий и даже не должны были праздновать голы групповыми обниманиями. Все это – необходимые требования для обеспечения безопасности. А главный судья Дениз Айтекин вышел на поле с мячом последним, когда команды уже расположились на поле. Слава богу, обошлось без обязательства носить во время игры маски (это обсуждалось на начальных этапах). Хотя на скамейках запасных все использовали средства индивидуальной защиты. За исключением тренеров Люсьена Фавра и Давида Вагнера.

Атмосфера матча, конечно, была очень непривычной. В обычные времена «желтая стена» фанатов хозяев не смолкала бы ни на секунду (на сей же раз было слышно даже, как над стадионом пролетают самолеты) и обязательно растянула бы какой-нибудь красочный баннер. Без такой поддержки игра смотрелась как товарищеская...

Было видно, как футболисты соскучились по игре. Уже в самом дебюте юный гений Холанд прорвался мимо двоих защитников к воротам Маркуса Шуберта, но голкипер вовремя вышел ему навстречу и опасность нивелировал. Не сказать, что растренированность игроков (на карантине они поддерживали форму индивидуально, а командные тренировки небольшими группами были официально разрешены всем чуть больше недели назад) бросалась в глаза. Тем не менее, на скорости действий пауза сказалась негативным образом.

На игре хозяев помимо всего прочего сказалось и непривычное сочетание футболистов. Мало того, что из-за травм Фавр лишился Дана-Акселя Загаду, Нико Шульца, Эмре Джана, Акселя Витселя и Марко Ройса, так швейцарец еще и оставил на скамейке запасных Джейдона Санчо, а Марко Ройса вообще не включил в заявку. Вместо Санчо роль инсайда исполнял Юлиан Брандт, а его привычную позицию в центре занял Махмуд Дауд, проведший в нынешнем розыгрыше бундеслиги всего 295 минут.

В отсутствие Санчо игру хозяев вел технарь Торган Азар, не стесняющийся брать инициативу на себя. У его партнеров ушло минут пять, чтобы адаптироваться к непривычной обстановке, после чего они завладели преимуществом, в чем немалую роль сыграло преимущество в физических кондициях – к 18-й минуте они выиграли у оппонентов 60% единоборств и в середине тайма открыли счет.

Атака получилась сколь изящной, столь и вертикальной. Лукаш Пищек со своей половины поля длинной передачей низом нашел на линии офсайда Брандта, а тот пяткой в касание прокинул его дальше на ход Азару. Прострел бельгийца в классическом стиле замкнул, естественно, Холанд.

FIRST GOAL!!! DORTMUND TAKE THE LEAD THROUGH HAALAND ⚽ #DortmundVSSchalke #BVBS04 #Bundesliga pic.twitter.com/meNRXpLSAw

Первый гол в бундеслиге после возобновления сезона норвежец отметил, как и полагается, в полном одиночестве, подарив разработчикам FIFA 21 еще одно необычное празднование.

До конца тайма хозяева не отпускали вожжи и за пару минут до перерыва успели удвоить преимущество. Шуберт под давлением Холанда неудачно отпавил мяч в поле, и черно-желтые в две передачи доставили его ворвавшемуся в штрафную Рафаэлу Геррейру. Французский португалец прицельным ударом с угла отправил его точно под дальнюю штангу.

After missing a good opportunity earlier, Guerreiro makes no mistake to put Dortmund 2-0 up over Schalke just before Halftime. pic.twitter.com/MjZwWxAZ1w