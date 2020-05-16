Такого рурского дерби не было с 1967 года! Чемпионат Германии возобновился суперразгромом «Шальке» - Советский спорт
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16 мая 2020 18:24ФутболЗибрак Артем

Такого рурского дерби не было с 1967 года! Чемпионат Германии возобновился суперразгромом «Шальке»

Футболисты дортмундской «Боруссии» на пустом стадионе, соблюдая социальную дистанцию при праздновании голов, не оставили камня на камне от своих самых принципиальных соперников.

«Боруссия» победила «Шальке» 4:0 в первом после возобновления бундеслиги-2019/20 матче. Так крупно дортмундцы не выигрывали в рурских дерби с 1967 года, когда взяли верх над клубом из Гельзенкирхена со счетом 6:2. Счет в историческом противостоянии двух непримиримых оппонентов в рамках бундеслиги стал 34-32 в пользу «Боруссии». Форвард хозяев Эрлинг Холанд стал автором первого мяча чемпионата Германии после рестарта и повторил рекорд 55-летней давности, начав карьеру в немецком клубном футболе с 13 голов в первых 12 матчах (именно столько 19-летний вундеркинд забил после зимнего переезда в Дортмунд из «Зальцбурга»). Но обо всем по порядку...

Без масок, но и без зрителей

Немецкие футбольные (и не только) власти сделали великолепный подарок всем болельщикам, первыми в топ-5 европейских футбольных держав возобновив чемпионат страны. И сразу рурским дерби, регулярно дарящим нам невероятное зрелище. Матч первого круга, завершившийся нулевой ничьей, стал редкой нерезультативной игрой «Боруссии» и «Шальке».

Не меньше, чем действо на футбольном поле, всех интриговали обстоятельства, в которых проходил матч. Бундеслига демонстрирует всем нам, как это вообще возможно сделать в текущих обстоятельствах. Организация матчей прописана досконально – от количества присутсвующих на стадионе лиц до каждого шага игроков вне поля и даже стадиона.

Футболисты не выстраивались перед свистком судьи для рукопожатия, не делали командных фотографий и даже не должны были праздновать голы групповыми обниманиями. Все это – необходимые требования для обеспечения безопасности. А главный судья Дениз Айтекин вышел на поле с мячом последним, когда команды уже расположились на поле. Слава богу, обошлось без обязательства носить во время игры маски (это обсуждалось на начальных этапах). Хотя на скамейках запасных все использовали средства индивидуальной защиты. За исключением тренеров Люсьена Фавра и Давида Вагнера.

Санчо в запасе, Ройс – вне заявки

Атмосфера матча, конечно, была очень непривычной. В обычные времена «желтая стена» фанатов хозяев не смолкала бы ни на секунду (на сей же раз было слышно даже, как над стадионом пролетают самолеты) и обязательно растянула бы какой-нибудь красочный баннер. Без такой поддержки игра смотрелась как товарищеская...

Было видно, как футболисты соскучились по игре. Уже в самом дебюте юный гений Холанд прорвался мимо двоих защитников к воротам Маркуса Шуберта, но голкипер вовремя вышел ему навстречу и опасность нивелировал. Не сказать, что растренированность игроков (на карантине они поддерживали форму индивидуально, а командные тренировки небольшими группами были официально разрешены всем чуть больше недели назад) бросалась в глаза. Тем не менее, на скорости действий пауза сказалась негативным образом.

На игре хозяев помимо всего прочего сказалось и непривычное сочетание футболистов. Мало того, что из-за травм Фавр лишился Дана-Акселя Загаду, Нико Шульца, Эмре Джана, Акселя Витселя и Марко Ройса, так швейцарец еще и оставил на скамейке запасных Джейдона Санчо, а Марко Ройса вообще не включил в заявку. Вместо Санчо роль инсайда исполнял Юлиан Брандт, а его привычную позицию в центре занял Махмуд Дауд, проведший в нынешнем розыгрыше бундеслиги всего 295 минут.

Кто, если не Холанд?

В отсутствие Санчо игру хозяев вел технарь Торган Азар, не стесняющийся брать инициативу на себя. У его партнеров ушло минут пять, чтобы адаптироваться к непривычной обстановке, после чего они завладели преимуществом, в чем немалую роль сыграло преимущество в физических кондициях – к 18-й минуте они выиграли у оппонентов 60% единоборств и в середине тайма открыли счет.

Атака получилась сколь изящной, столь и вертикальной. Лукаш Пищек со своей половины поля длинной передачей низом нашел на линии офсайда Брандта, а тот пяткой в касание прокинул его дальше на ход Азару. Прострел бельгийца в классическом стиле замкнул, естественно, Холанд.

Первый гол в бундеслиге после возобновления сезона норвежец отметил, как и полагается, в полном одиночестве, подарив разработчикам FIFA 21 еще одно необычное празднование.

До конца тайма хозяева не отпускали вожжи и за пару минут до перерыва успели удвоить преимущество. Шуберт под давлением Холанда неудачно отпавил мяч в поле, и черно-желтые в две передачи доставили его ворвавшемуся в штрафную Рафаэлу Геррейру. Французский португалец прицельным ударом с угла отправил его точно под дальнюю штангу.

Таким образом, в первые же 45 минут оба инсайда выдали по результативной передаче, подтвердив верность решения Фавра. Приятно и то, что к перерыву двумя голами рурское дерби оправдало ожидания. В четырех параллельных встречах восемью командами было забито столько же.

Кошмар Шуберта

В оставшейся части сезона тренерам бундеслиги предоставлена возможность делать вместо трех замен пять. И Вагнер в перерыве воспользовался сразу двумя из них, перестроив игру команды. Центральный защитник Тодибо уступил место на поле нападающему Гвидо Бургшталлеру. «Шальке» перешел с 3-4-2-1 (зеркальная схема относительно «Боруссии») на более агрессивные 4-2-2-2.

Гости попытались забрать себе инициативу, но не разобрались в изменениях и, уткнувшись в оборонительный заслон у чужой штрафной, нарвались на молниеносную контратаку, разыгранную Холандом, Брандтом и Азаром. Бельгиец завершал ее с линии штрафной сильным ударом в полуметре от Шуберта, но тот как-то нелепо махнул руками и по мячу не попал.

Голевая комбинация была разыграна красиво, но едва не стоила Холанду здоровья. Салиф Сане жестко встретил норвежца в центре поля и по завершении эпизода был награжден желтой карточкой. К счастью, обошлось незначительным рассечением бедра, и довольно быстро форвард вернулся на поле.

В этот момент интрига умерла окончательно. В ноябре 2017-го гельзенкирхенцы на «Сигнал Идуна Парк» отыгрывали даже четыре мяча (тогда «Шальке» тренировал спартаковец Доменико Тедеско), но на сей раз было очевидно, что чуда не случится. Слишком велико было стратегическое преимущество хозяев, что на 63-й минуте и подтвердил Геррейру, без труда реализовавший выход один на один, который ему устроил Холанд.

Это был всего лишь четвертый удар в створ для футболистов «шмелей». Неутешительный факт для Шуберта.

Приятные выводы

В оставшееся время ничего принципиально важного не произошло. «Боруссия» уверенно выиграла после длительного перерыва в принципиальном матче с сильным соперником и сократила отставание от «Баварии» (она играет 17 мая) до одного очка.

Среди важных выводов по итогам матча отметим, что опасения по поводу повышенной травматичности футболистов не оправдались. Врачам пришлось реагировать на происходящее на поле не чаще, чем обычно. И обошлось без серьезных повреждений.

Также с удовольствием отметим, что отсутствие зрителей не сказывается на впечатлениях от игры так сильно, как ожидалось. Да, шума трибун не хватает, но когда команды имеют спортивный интерес, футбол все равно получается интересным и отвлекает на себя внимание от какого бы то ни было негатива. Похвалим, кстати, за это немецких телевизионщиков. Они переместили камеры, дающие общий план таким образом, чтобы пустые трибуны не бросались в глаза.

«Боруссия» Д – «Шальке» – 4:0 (2:0)

Голы: Холанд, 29 – 1:0. Геррейру, 45 – 2:0. Азар, 48 – 3:0. Геррейру, 63 – 4:0.

«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Хуммельс, Аканджи, Хакими, Дилейни (Балерди, 68), Дауд (Гетце, 87), Геррейру (Шмельцер, 87), Т. Азар (Санчо, 79), Брандт, Холанд.

«Шальке»: Шуберт, Тодибо (Бургшталлер, 46), Сане, Настасич, Кенни (Беккер, 87), Маккенни, Сердар (Шепф, 74), Очипка, Калиджури (Гонсалес, 76), Раман (Матондо, 46), Харит.

Предупреждения: Сане, 49. Дилейни, 53. Пищек, 73. Матондо, 86.

Судья: Айтекин (Оберасбах).

Другие результаты

«Лейпциг» – «Фрайбург» – 1:1 (0:1)

Голы: Гульде, 34 – 0:1. Поульсен, 77 – 1:1.

«Хоффенхайм» – «Герта» – 0:3 (0:0)

Голы: Акпогума, 58 – 0:1. Ибишевич, 60 – 0:2. Матеус, 74 – 0:3.

«Аугсбург» – «Вольфсбург» – 1:2 (0:1)

Голы: Штеффен, 43 – 0:1. Едвай, 54 – 1:1. Гинчек, 90+1 – 1:2.

«Фортуна» – «Падерборн» – 0:0

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