«Время лысых». Футбольный клуб из США невольно запустил «вирусный» флешмоб, который заразил и Россию

Бывший защитник сборной Голландии 21 мая подписал контракт с «Цинциннати» на полтора сезона. Предыдущим местом работы 47-летнего специалиста был «Фейенорд», откуда Стама уволили в октябре 2019 года после разгромного поражения от «Аякса» (0:4). А вот как бритоголового великана (рост Япа - 190 см) презентовал официальный твиттер заокеанского клуба.

При всем сходстве лысого мужчины со Стамом, это, конечно, был другой человек. Американцы перепутали своего нового главного тренера с его соотечественником Тинусом ван Тоненбруком, который работает в молодежной системе «Аякса». Видимо, отвечающий за соцсети специалист скопировал из интернета первую попавшуюся фотографию по запросу «Стам». И продублировал чужую ошибку.

Сейчас твиттер «Цинциннати» выглядит уже подобающим образом. Причем американцы даже обыграли свой ляп, подписав новое фото так: «Приветствуем нашего НАСТОЯЩЕГО главного тренера».

ICYMI: Join us in welcoming our 𝘢𝘤𝘵𝘶𝘢𝘭 new head coach, Jaap Stam. #FCCincy



📰: https://t.co/DP0FEepraD pic.twitter.com/dvLbByeHoC