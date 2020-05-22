«Время лысых». Футбольный клуб из США невольно запустил «вирусный» флешмоб, который заразил и Россию

Бывший защитник сборной Голландии 21 мая подписал контракт с «Цинциннати» на полтора сезона. Предыдущим местом работы 47-летнего специалиста был «Фейенорд», откуда Стама уволили в октябре 2019 года после разгромного поражения от «Аякса» (0:4). А вот как бритоголового великана (рост Япа - 190 см) презентовал официальный твиттер заокеанского клуба.

При всем сходстве лысого мужчины со Стамом, это, конечно, был другой человек. Американцы перепутали своего нового главного тренера с его соотечественником Тинусом ван Тоненбруком, который работает в молодежной системе «Аякса». Видимо, отвечающий за соцсети специалист скопировал из интернета первую попавшуюся фотографию по запросу «Стам». И продублировал чужую ошибку.

Сейчас твиттер «Цинциннати» выглядит уже подобающим образом. Причем американцы даже обыграли свой ляп, подписав новое фото так: «Приветствуем нашего НАСТОЯЩЕГО главного тренера».

ICYMI: Join us in welcoming our 𝘢𝘤𝘵𝘶𝘢𝘭 new head coach, Jaap Stam. #FCCincy



📰: https://t.co/DP0FEepraD pic.twitter.com/dvLbByeHoC — FC Cincinnati (@fccincinnati) May 21, 2020

Однако ошибка «Цинциннати», разумеется, не прошла мимо коллег. Невольно был запущен флешмоб: другие клубы MLS начали публиковать пародии на презентацию Стама, подменяя фото голландца другими лысыми персонажами с подписью «Привет, Яп».

Так это сделал «Коламбус».

Вот так «Нью-Йорк Ред Булл».

А так «Колорадо».

Заокеанский список можно продолжать долго. Но к флешмобу начали подключаться и клубы из Европы. В том числе - из России. «Зенит» использовал образ героя Виктора Сухорукова из фильма «Брат».

А в «Сочи» в шутку попрощались с «отбывающим» в МЛС главным тренером Владимиром Федотовым.

Любопытно, что примерно такие же фотожабы можно было увидеть в российском интернете в день объявления о расставании «Локомотива» с Юрием Семиным и назначении на его место Марко Николича. О том, как болельщики поиздевались над лысым сербом, мы рассказывали здесь.

Ну а как на все это отреагировал Стам? Да никак. Он же всегда был непробиваемым. Если сомневаетесь, вот видео, как во время матча Евро-2000 голландскому защитнику накладывали швы на бровь прямо на скамейке. Вот это самообладание.