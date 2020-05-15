От «Физрука» до «Бывшего Бузовой». Новый главный тренер «Локомотива» стал героем мемов - Советский спорт
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15 мая 2020 09:43ФутболСергеев Иван

От «Физрука» до «Бывшего Бузовой». Новый главный тренер «Локомотива» стал героем мемов

Футбольные болельщики издеваются над Марко Николичем, который сменил Юрия Семина во главе столичного клуба.

Подобной реакции стоило ожидать. Для российского футбола 73-летний Семин - живая легенда, выигравший с «Локомотивом» три чемпионства, шесть Кубков и три Суперкубка. А кто для болельщиков 40-летний Николич, у которого за плечами несколько титулов с сербским «Партизаном» и венгерским «Фехерваром», из которых, кстати, его увольняли, как сейчас - Семина?

Логично, что сообщение о замене главного тренера в официальном инстаграме «Локо» было тут же завалено тысячами гневных комменатриев. Примерно в половине из них звучал призыв к руководству «РЖД» отправить в отставку генерального директора клуба Василия Кикнадзе, не нашедшего общий язык с Кикнадзе. Многие комменты сопровождал хэштег #УКИК («Увольняйте Кикнадзе Из Клуба»).

укик

Общий лейтмотив высказываний болельщиков тот же, что и у большинства экспертов, - «стыд и позор». Некоторые считают, что из клуба надо убрать не только Кикнадзе, но и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова. Эту идею сформулировали довольно емко:
KICKНАДЗЕ/МЕЩЕРЯКOFF

А больше всего, конечно, досталось Николичу, которого в Москве еще никто не видел. Соглашение с сербом вступит в силу с 1 июня. Но героем российского интернета он уже стал. На известном ВК-паблике футбольных мемом «ВГИК» вдоволь поиздевались над характерной внешностью преемника Семина. Лысый серб предстал во множестве образов. Например - главного героя сериала «Физрук» в исполнении Дмитрия Нагиева.

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Или - Винса Дизела.

дизел

Или - Гоши Куценко.

куценко

И пошло - поехало. Кто-то очередной раз всплакнул по Семину, «процитировав» Шурика из «Кавказской пленницы».

семинажалко

Кто-то представил себе встречу Николича с лидером «Локомотива» Гжегожем Крыховяком (который, как и многие игроки команды поблагодарили Семина за годы совместной работы).

тарантино

Авторы «ВГИК» уже предположили, кто станет первым трансфером Николича в «Локомотиве», заметив внешнее сходство узбекского форварда «Ростова» со звездой российского ютуба Нурланом Собуровым.

шомуродов

Разумеется, не могло обойтись без аллюзий с самым знаменитым «лысым» в истории отечественного кинематографа - героем Виктора Сухорукова из «Брата» и «Брата-2».

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Или:

брат2

Или:

брат3

Кто-то представил первую встречу Николича с фанатами «Локомотива». Да, то будет непростой момент. Хотя, с учетом коронавируса, случится он не скоро.

николич

Не забыли и про бывшего героя «Дома-2» Романа Третьякова, с которым на телепроекте встречалась сама Ольга Бузова!

бузова

И напоследок - нынешний «Локомотив» в одной картинке.

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А ведь убедительно, не находите?

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