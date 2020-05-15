От «Физрука» до «Бывшего Бузовой». Новый главный тренер «Локомотива» стал героем мемов

Подобной реакции стоило ожидать. Для российского футбола 73-летний Семин - живая легенда, выигравший с «Локомотивом» три чемпионства, шесть Кубков и три Суперкубка. А кто для болельщиков 40-летний Николич, у которого за плечами несколько титулов с сербским «Партизаном» и венгерским «Фехерваром», из которых, кстати, его увольняли, как сейчас - Семина?

Логично, что сообщение о замене главного тренера в официальном инстаграме «Локо» было тут же завалено тысячами гневных комменатриев. Примерно в половине из них звучал призыв к руководству «РЖД» отправить в отставку генерального директора клуба Василия Кикнадзе, не нашедшего общий язык с Кикнадзе. Многие комменты сопровождал хэштег #УКИК («Увольняйте Кикнадзе Из Клуба»).

Общий лейтмотив высказываний болельщиков тот же, что и у большинства экспертов, - «стыд и позор». Некоторые считают, что из клуба надо убрать не только Кикнадзе, но и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова. Эту идею сформулировали довольно емко:

KICKНАДЗЕ/МЕЩЕРЯКOFF

А больше всего, конечно, досталось Николичу, которого в Москве еще никто не видел. Соглашение с сербом вступит в силу с 1 июня. Но героем российского интернета он уже стал. На известном ВК-паблике футбольных мемом «ВГИК» вдоволь поиздевались над характерной внешностью преемника Семина. Лысый серб предстал во множестве образов. Например - главного героя сериала «Физрук» в исполнении Дмитрия Нагиева.

Или - Винса Дизела.

Или - Гоши Куценко.

И пошло - поехало. Кто-то очередной раз всплакнул по Семину, «процитировав» Шурика из «Кавказской пленницы».

Кто-то представил себе встречу Николича с лидером «Локомотива» Гжегожем Крыховяком (который, как и многие игроки команды поблагодарили Семина за годы совместной работы).

Авторы «ВГИК» уже предположили, кто станет первым трансфером Николича в «Локомотиве», заметив внешнее сходство узбекского форварда «Ростова» со звездой российского ютуба Нурланом Собуровым.

Разумеется, не могло обойтись без аллюзий с самым знаменитым «лысым» в истории отечественного кинематографа - героем Виктора Сухорукова из «Брата» и «Брата-2».

Или:

Или:

Кто-то представил первую встречу Николича с фанатами «Локомотива». Да, то будет непростой момент. Хотя, с учетом коронавируса, случится он не скоро.

Не забыли и про бывшего героя «Дома-2» Романа Третьякова, с которым на телепроекте встречалась сама Ольга Бузова!

И напоследок - нынешний «Локомотив» в одной картинке.

А ведь убедительно, не находите?