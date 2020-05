Шоу ассистентов. Рекорд Мюллера на рекорд Санчо

В центральной встрече, напомним, 20-летний лидер «Байера» Кай Хаверц оформил второй дубль кряду, упрочив лидерство в списке лучших бомбардиров бундеслиги-2019/20 после карантина. Тур назад он отправил два мяча в ворота «Вердера», теперь - в ворота менхенгладбахской «Боруссии». В обоих случаях это были выездные матчи.

А в вечерней игре дважды отличился Мартин Хинтереггер из «Айнтрахта». Причем два гола австриец забил не кому-нибудь, а самому вратарю «Баварии» Мануэлю Нойеру. Напомним, в предыдущем туре Хинтереггер тоже стал героем, совершив один из лучших сейвов этого сезона, вынеся мяч с ленточки после удара в упор игрока Менхенгладбаха.

На этот раз Хинтереггер установил рекорд всех европейских топ-лиг-2019/20. На его счету уже 8 голов. Это лучший результат среди защитников, выступающих в чемпионатах Германии, Испании, Англии, Италии и Франции. Правда, индивидуальные подвиги легионера «Айнтрахта» не приносят его команде очков. Франкфуртцы потерпели четвертое поражение кряду и еще ближе подошли к опасной зоне. А Хинтереггер в итоге оформил «хет-трик», добавив к дублю в чужие ворота... автогол.

Зато полузащитник «Баварии» Томас Мюллер в матче с «Айнтрахтом» мог порадоваться и за себя, и за партнеров. Мюнхенцы реваншировались за обескураживающее поражение во Франкфурте в первом круге (1:5). Мюллер же сделал уже 17-ю голевую передачу, ассистировав Леону Горетцке. Это повторение рекорда бундеслиги за 27 туров, установленного нынешним полузащитником «Ман Сити» во времена выступлений за «Вольфсбург».

