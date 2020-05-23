Шоу ассистентов. Рекорд Мюллера на рекорд Санчо - Советский спорт
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23 мая 2020 21:38ФутболСергеев Иван

Шоу ассистентов. Рекорд Мюллера на рекорд Санчо

Субботние матчи чемпионата Германии по футболу порадовали статистическими достижениями игроков.

В центральной встрече, напомним, 20-летний лидер «Байера» Кай Хаверц оформил второй дубль кряду, упрочив лидерство в списке лучших бомбардиров бундеслиги-2019/20 после карантина. Тур назад он отправил два мяча в ворота «Вердера», теперь - в ворота менхенгладбахской «Боруссии». В обоих случаях это были выездные матчи.

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А в вечерней игре дважды отличился Мартин Хинтереггер из «Айнтрахта». Причем два гола австриец забил не кому-нибудь, а самому вратарю «Баварии» Мануэлю Нойеру. Напомним, в предыдущем туре Хинтереггер тоже стал героем, совершив один из лучших сейвов этого сезона, вынеся мяч с ленточки после удара в упор игрока Менхенгладбаха.

На этот раз Хинтереггер установил рекорд всех европейских топ-лиг-2019/20. На его счету уже 8 голов. Это лучший результат среди защитников, выступающих в чемпионатах Германии, Испании, Англии, Италии и Франции. Правда, индивидуальные подвиги легионера «Айнтрахта» не приносят его команде очков. Франкфуртцы потерпели четвертое поражение кряду и еще ближе подошли к опасной зоне. А Хинтереггер в итоге оформил «хет-трик», добавив к дублю в чужие ворота... автогол.

Зато полузащитник «Баварии» Томас Мюллер в матче с «Айнтрахтом» мог порадоваться и за себя, и за партнеров. Мюнхенцы реваншировались за обескураживающее поражение во Франкфурте в первом круге (1:5). Мюллер же сделал уже 17-ю голевую передачу, ассистировав Леону Горетцке. Это повторение рекорда бундеслиги за 27 туров, установленного нынешним полузащитником «Ман Сити» во времена выступлений за «Вольфсбург».

Любопытно, что Мюллер, который наверняка посягнет и на рекорд Де Брейне по итогам всего чемпионата (21 в сезоне-2014/15), далеко не безоговорочный лидер по передачам в бундеслиге-2019/20. 16 ассистов стало у английского полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо после выездной победы над «Вольфсбургом» (2:0). Заменив Юлиана Брандта на 65-й минуте, уже на 72-й британец отдал результативный пас Ашрафу Хакими. Санчо установил рекорд Дортмунда по передачам за сезон. Такая вот у Санчо с Мюллером получается перестрелка ассистентов.

Бундеслига. 27-й тур

«Бавария» - «Айнтрахт» - 5:2 (2:0)
Голы: Горетцка,17 - 1:0. Мюллер, 41 - 2:0. Левандовски, 46 - 3:0. Хинтереггер, 52 - 3:1. Хинтереггер, 55 - 3:2. Дэвис, 61 - 4:2. Хинтереггер, 74 - в свои ворота - 5:2.

«Боруссия» М – «Байер» – 1:3 (0:1)
Голы: Хаверц, 7 – 0:1. Тюрам, 52 – 1:1. Хаверц, 58 – с пенальти – 1:2. С. Бендер, 81 – 1:3.
«Боруссия»: Зоммер, Ляйнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Штробль (Бенеш, 76), Нойхаус, Хофман, Эмболо (Штиндль, 12), Тюрам (Вендт, 78), Плеа.
«Байер»: Градецки, Тапсоба, С. Бендер, Драгович (Баумгартлингер, 81), Вайзер, Арангис, Демирбай, Синкгравен, Беллараби (Бэйли, 66), Диаби, Хаверц.

«Вольфсбург» – «Боруссия» Д – 0:2 (0:1)
Голы: Геррейру, 32 – 0:1. Хакими, 78 – 0:2.

«Фрайбург» – «Вердер» – 0:1 (0:1)
Гол: Биттенкорт, 19.

«Падерборн» – «Хоффенхайм» – 1:1 (1:1)
Голы: Сков, 4 – 0:1. Србени, 9 – 1:1.

бундеслига

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