О каких 70 миллионах евро «Локомотива» за Лигу чемпионов говорит Семин?

Сложно сказать, чьи это ошибки - самого Семина или журналистов, заранее подготовивших с ним громадное интервью почти в 75 тысяч знаков, которое было опубликовано на следующий день после завершения контракта 73-летнего специалиста с «Локо». Но вот этот фрагмент не может не вызывать недоумение:
«Сейчас некоторые хотят поставить мне в большой минус, что мы никуда не прошли в Европе. Это не так. Если взять сезон-2017/18 в Лиге Европы, то выглядели очень достойно. «Локомотив» никогда не доходил до четвертьфинала этого турнира или Кубка УЕФА, а тут повторил лучшее достижение, в двух прекрасных матчах 1/16 финала обыграв третью команду Франции предыдущего сезона — «Ниццу». Но в следующем этапе нам попался будущий победитель всего турнира — «Атлетико». За этот сезон мы заработали 8,5 миллиона евро, чего не было у «Локо» ни разу за предыдущие десять лет.
Дальше последовали выступления в двух групповых турнирах Лиги чемпионов, которые принесли клубу, по самым скромным подсчетам, 60 миллионов евро, а то и 70. Если бы лучше сработали наши менеджеры — доход был бы еще выше».
Уже слова о попадании в 1/8 финала Лиги Европы как об историческом достижении «Локо» из уст заслуженного тренера звучат странно. Как-никак именно под руководством Семина красно-зеленые в 1998 и 1999 годах добирались до полуфиналов Кубка кубков, в которых почти на равных боролись со «Штутгартом» и «Лацио». Вряд ли две ничьи с римским клубом в 1999-м Юрий Палыч ставит ниже «достойного» соперничества с «Атлетико» (0:3, 1:5) в 2018-м. Ну да ладно - в конце концов, подобные оценки всегда носят субъективный характер. А дальше 1/8 финала конкретно Лиги Европы железнодорожники действительно никогда в своей истории не проходили.
Иное дело - заявление о заработанных в Лиге чемпионов 70 миллионах евро. Тут уж на субъективность ничего не спишешь. И понять, с какого потолка Семин взял эти цифры, совершенно невозможно.
Напомним, предыдущие два евросезона завершались для «Локо» на стадии группового этапа Лиги чемпионов. В обоих случаях команда одерживала по одной победе при пяти поражениях. За первый сезон клуб получил от УЕФА 23,4 млн евро, за второй - 29 миллионов. Это открытая информация, никакой «серой бухгалтерии». Скажем, последний показатель раскладывается на следующе составляющие: 15,3 млн (выход в группу) + 2,7 млн (победа над «Байером») + 11,1 млн (доля от 10-летнего рейтинга УЕФА).
То есть, призовые «Локомотива» в Лиге чемпионов составили 52 миллиона евро. Так откуда же Семин насчитал еще 18? Солидарные отчисления за ТВ-права для клубов РПЛ - это сущие копейки, ими можно пренебречь. Получается, имелись в виду доходы от продажи билетов?
Но и тут - загвоздка. Даже ЦСКА в сезоне-2018/19, арендовав под Лигу чемпионов «Лужники», заработал на билетах 350 млн рублей или 5 млн евро. При том что три матча армейцев посетили почти 200 тысяч человек. А на шести домашних играх «Локо» в двух сезонах ЛЧ побывали не более 135 тысяч -значит, билетная выручка не могла превысить армейскую. И общий заработок клуба вряд ли достиг даже 60 миллионов.
При этом, что в данном случае принципиально, именно Семин прошлой осенью отказался от предложения руководства проводить лигочемпионские матчи в Лужниках, сославшись на то, что в Черкизове игрокам будет комфортнее. А значит - тогда дополнительный потенциальный заработок клуба от увеличения аудитории его не слишком волновал.
«Гады, он вам еще устроит!» Фанаты не оценили предложение «Локомотива» написать письмо Семину
...Когда видишь столь очевидные расхождения слов с реальностью, невольно ставишь под сомнение и другие заявления мэтра. Скажем, о том, что руководство «Локо» было уверено в досрочном завершении чемпионата (и, соответственно, гарантированной путевке в ЛЧ-2020/21) - и именно поэтому заранее согласовало с преемником Семина Марко Николичем контракт с 1 июня. Однако, если поднять подшивку новостей, выясняется: первые сообщения о контактах клуба с сербом появились еще 11 марта, за шесть дней до того, как сезон в РПЛ был приостановлен. А уже в начале апреля заговорили о том, что Николич приступит к обязанностям 1 июня. На тот момент совершенно точно не могло быть полной уверенности в том, что таблицу РПЛ-2019/20 зафиксируют по итогам 22 туров.
Овечидно, люди, желающие добра Юрию Палычу, перегибают палку в попытках выставить его правым по всем пунктам его противостояния с Василием Кикнадзе и Анатолием Мещеряковым. И тем самым ставят Семина в неловкое положение, как было, например, с его «авторской колонкой», когда он в разгар пандемии призывал не сокращать зарплаты футболистам «Локо». Потом Палыч дал задний ход, заявил, что его слова были неправильно истолкованы. Вот и в нынешнем интервью он говорит о том же. Но осадочек-то, согласитесь, остался. Что от апрельской «колонки», что от »70 миллионах за Лигу чемпионов».
При этом с большинством аргументов Семина спорить бессмысленно. То, как клуб попрощался с Легедой, вызывает шок. Если ситуация в «Локомотиве» действительно такова, какой ее в красках описал Юрий Палыч, ничего хорошего в ближайшем будущем железнодорожников не ждет. Это факт.