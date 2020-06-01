О каких 70 миллионах евро «Локомотива» за Лигу чемпионов говорит Семин? - Советский спорт
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01 июня 2020 13:53ФутболСергеев Иван

О каких 70 миллионах евро «Локомотива» за Лигу чемпионов говорит Семин?

В своем программном интервью, разоблачающем руководителей столичного клуба, которые не продлили с ним контракт, Юрий Семин допустил явный прокол.

Сложно сказать, чьи это ошибки - самого Семина или журналистов, заранее подготовивших с ним громадное интервью почти в 75 тысяч знаков, которое было опубликовано на следующий день после завершения контракта 73-летнего специалиста с «Локо». Но вот этот фрагмент не может не вызывать недоумение:

«Сейчас некоторые хотят поставить мне в большой минус, что мы никуда не прошли в Европе. Это не так. Если взять сезон-2017/18 в Лиге Европы, то выглядели очень достойно. «Локомотив» никогда не доходил до четвертьфинала этого турнира или Кубка УЕФА, а тут повторил лучшее достижение, в двух прекрасных матчах 1/16 финала обыграв третью команду Франции предыдущего сезона — «Ниццу». Но в следующем этапе нам попался будущий победитель всего турнира — «Атлетико». За этот сезон мы заработали 8,5 миллиона евро, чего не было у «Локо» ни разу за предыдущие десять лет.

Дальше последовали выступления в двух групповых турнирах Лиги чемпионов, которые принесли клубу, по самым скромным подсчетам, 60 миллионов евро, а то и 70. Если бы лучше сработали наши менеджеры — доход был бы еще выше».

Уже слова о попадании в 1/8 финала Лиги Европы как об историческом достижении «Локо» из уст заслуженного тренера звучат странно. Как-никак именно под руководством Семина красно-зеленые в 1998 и 1999 годах добирались до полуфиналов Кубка кубков, в которых почти на равных боролись со «Штутгартом» и «Лацио». Вряд ли две ничьи с римским клубом в 1999-м Юрий Палыч ставит ниже «достойного» соперничества с «Атлетико» (0:3, 1:5) в 2018-м. Ну да ладно - в конце концов, подобные оценки всегда носят субъективный характер. А дальше 1/8 финала конкретно Лиги Европы железнодорожники действительно никогда в своей истории не проходили.

Иное дело - заявление о заработанных в Лиге чемпионов 70 миллионах евро. Тут уж на субъективность ничего не спишешь. И понять, с какого потолка Семин взял эти цифры, совершенно невозможно.

Напомним, предыдущие два евросезона завершались для «Локо» на стадии группового этапа Лиги чемпионов. В обоих случаях команда одерживала по одной победе при пяти поражениях. За первый сезон клуб получил от УЕФА 23,4 млн евро, за второй - 29 миллионов. Это открытая информация, никакой «серой бухгалтерии». Скажем, последний показатель раскладывается на следующе составляющие: 15,3 млн (выход в группу) + 2,7 млн (победа над «Байером») + 11,1 млн (доля от 10-летнего рейтинга УЕФА).

То есть, призовые «Локомотива» в Лиге чемпионов составили 52 миллиона евро. Так откуда же Семин насчитал еще 18? Солидарные отчисления за ТВ-права для клубов РПЛ - это сущие копейки, ими можно пренебречь. Получается, имелись в виду доходы от продажи билетов?

Но и тут - загвоздка. Даже ЦСКА в сезоне-2018/19, арендовав под Лигу чемпионов «Лужники», заработал на билетах 350 млн рублей или 5 млн евро. При том что три матча армейцев посетили почти 200 тысяч человек. А на шести домашних играх «Локо» в двух сезонах ЛЧ побывали не более 135 тысяч -значит, билетная выручка не могла превысить армейскую. И общий заработок клуба вряд ли достиг даже 60 миллионов.

При этом, что в данном случае принципиально, именно Семин прошлой осенью отказался от предложения руководства проводить лигочемпионские матчи в Лужниках, сославшись на то, что в Черкизове игрокам будет комфортнее. А значит - тогда дополнительный потенциальный заработок клуба от увеличения аудитории его не слишком волновал.

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...Когда видишь столь очевидные расхождения слов с реальностью, невольно ставишь под сомнение и другие заявления мэтра. Скажем, о том, что руководство «Локо» было уверено в досрочном завершении чемпионата (и, соответственно, гарантированной путевке в ЛЧ-2020/21) - и именно поэтому заранее согласовало с преемником Семина Марко Николичем контракт с 1 июня. Однако, если поднять подшивку новостей, выясняется: первые сообщения о контактах клуба с сербом появились еще 11 марта, за шесть дней до того, как сезон в РПЛ был приостановлен. А уже в начале апреля заговорили о том, что Николич приступит к обязанностям 1 июня. На тот момент совершенно точно не могло быть полной уверенности в том, что таблицу РПЛ-2019/20 зафиксируют по итогам 22 туров.

Овечидно, люди, желающие добра Юрию Палычу, перегибают палку в попытках выставить его правым по всем пунктам его противостояния с Василием Кикнадзе и Анатолием Мещеряковым. И тем самым ставят Семина в неловкое положение, как было, например, с его «авторской колонкой», когда он в разгар пандемии призывал не сокращать зарплаты футболистам «Локо». Потом Палыч дал задний ход, заявил, что его слова были неправильно истолкованы. Вот и в нынешнем интервью он говорит о том же. Но осадочек-то, согласитесь, остался. Что от апрельской «колонки», что от »70 миллионах за Лигу чемпионов».

При этом с большинством аргументов Семина спорить бессмысленно. То, как клуб попрощался с Легедой, вызывает шок. Если ситуация в «Локомотиве» действительно такова, какой ее в красках описал Юрий Палыч, ничего хорошего в ближайшем будущем железнодорожников не ждет. Это факт.

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