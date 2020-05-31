«Гады, он вам еще устроит!» Фанаты не оценили предложение «Локомотива» написать письмо Семину

Поводом к взрыву послужили два поста, опубликованные пресс-службой «Локомотива». В первом клуб благодарил Семина за долгие годы сотрудничества.

Сегодня последний день Юрия Сёмина в качестве главного тренера «Локомотива»



Первые игры в Европе и первые кубки, первые медали и первое чемпионство. Он уходил, чтобы вернуться и вновь сделать «Локомотив» первым!



Мы не прощаемся с Юрием Сёминым, а говорим ему #СпасибоПалыч ❤️💚 pic.twitter.com/sBBTYhydKK — «Локомотив» (@fclokomotiv) May 31, 2020

А во втором уже вовсю сквозил «троллинг» в отношении 73-летнего специалиста, которого болельщики «Локо» считают Легендой. «Как часто вы делитесь сокровенным с близкими людьми? - справшивали авторы твиттера. - Давно ли вы последний раз говорили им о своих чувствах? Мы уверены, что вам есть, что сказать и Юрию Палычу! Пишите на palych@fclm.ru – он получит абсолютно все ваши письма и увидит все добрые слова!»

Как часто вы делитесь сокровенным с близкими людьми? Давно ли вы в последний раз говорили им о своих чувствах?



Мы уверены, что вам есть, что сказать и Юрию Палычу! Пишите на palych@fclm.ru – он получит абсолютно ВСЕ ваши письма и увидит все добрые слова! ✉️#СпасибоПалыч pic.twitter.com/21yDXfDQrk — «Локомотив» (@fclokomotiv) May 31, 2020

Напомним, что ранее «Локомотив» принял решение не продлевать соглашение с Семиным даже до фактического окончания чемпионата России-2019/20, на перерыв в котором команда ушла на втором месте. С 1 июня обязанности главного тренера красно-зеленых начнет исполнять 40-летний сербский специалист Марко Николич. Правда, участвовать в командных занятиях сразу он не сможет. Серб прибыл в Москву 30 мая - и ему предстоит пройти обязательный 14-дневный карантин.

Разумеется, тренерская рокировка вызвала бурю негодования среди болельщиков. А «предложение написать письмо Палычу» лишь подлило масла в этот огонь всеобщей ненависти к генеральному директору «Локо» Василию Кикнадзе и педседателю совета директоров клуба Анатолию Мещерякову. Вот как реагировали фанаты в твиттере.

- Мы зайдем в его Instagram и напишем ему сотни добрых комментариев. А вам - нет. Не заслужили! - Кто вам такой Палыч, после всего, что вы натворили ? Письма ему собрались передавать? Лицемеры, встречайте лучше нового «тренеришку» ручного! - Дайте лучше адрес Кикнадзе и Мещерякова, мы им напишем прекрасные письма... - Да он без вас знает все, что мы чувствуем к нему. И мы в состоянии сами ему сказать: Палыч - наше все! - Я ржу! Вы еще и пиаритесь, продвигаетесь на этом в индексе цитирования своих ресурсов? - Могу написать здесь и сейчас: поступок руководства, сливший Палыча, самый мерзкий и уродливый за всю историю «Локо». А ваши публикации о том, сколько Палыч сделал и выиграл, лишнее тому подтверждение. - Не последний день! Палыч еще вернется. А вот всей этой шушере стоит приготовиться на выход. Вещички собрать. - Сегодня последний день чтения ваших никчемных социальных сетей. Развал клуба требует тишины. - Конец »Локо». Пошли по пути «Спартака». Осталось экзотических игроков приобрести и можно в ФНЛ. - Офигенное спасибо. Просто выгнали как бродягу... Лицемеры! - Гады! Он вам еще устроит. «Локомотив» с этого дня мне противен. Более 25 лет за вас болел, а вы оказались...

Скорее всего, уже 1 июня мы узнаем реакцию самого Семина на свой уход из «Локомотива». Специалист, выигравший с клубом 12 внутрироссийских трофеев, обещал дать комментарии после 31 мая.