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«Извинился перед ребятами за свой поступок». Гончаренко после победы над «Спартаком»
30 июня 23:54
автор: Юлия Григорьевская

«Извинился перед ребятами за свой поступок». Гончаренко после победы над «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги главного российского футбольного дерби.

- Показалось, что ЦСКА сыграл немного нетипично для себя, достаточно прагматично, глубоко сел в оборону. Согласны? - вопрос Гончаренко после победы 2:0.
- Что касается прагматизма, у нас весь чемпионат такой. Все команды играют не с позиции силы, а ожидая ошибки соперника. Мы пропускали многовато контратак в последних матчах. Знали, что «Спартак» особенно силен в этом компоненте, поэтому действовали максимально осторожно. После того, как Никола Влашич забил мяч, стали еще глубже обороняться. Хотелось сохранить счет. Ведь ЦСКА давно не выигрывал и не забивал.

- Как отразилась лично на вас поездка в Белоруссию, из-за которой вы не тренировали ЦСКА в дерби с «Динамо»?
- Раз команда стала лучше, значит, все правильно сделали... Я, если честно, пожалел о своем поступке очень быстро и принес ребятам извинения.

- Что с Федором Чаловым, которого вам пришлось заменить?
- Ничего страшного. В среду проведем осмотр, чтобы точно знать.

- Константин Кучаев второй раз выходит против «Спартака» в атаке. В чем задумка?
- У нас много задумок. Нам надо было устранять лучшее начало атак соперника и искать пространство за спиной центральных защитников. В целом это удалось.

- Каким теперь видите свое будущее в ЦСКА?
- Я с удовольствием работаю в этом большом клубе. Отдаю всего себя. Иногда у меня зашкаливают эмоции. Я это признаю. Но я продолжаю работать дальше.

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