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Максименко «пустил», Акинфеев спас, Гончаренко разобрал «Спартак», а ЦСКА впервые победил в 2020-м
30 июня 22:31
автор: Артем Зибрак

Максименко «пустил», Акинфеев спас, Гончаренко разобрал «Спартак», а ЦСКА впервые победил в 2020-м

Нервов в дерби было больше, чем эмоций. Спартаковцы Александр Максименко и Роман Зобнин стали антигероями, а армеец Никола Влашич оформил дубль.

ДЕРБИ БЕЗ АТМОСФЕРЫ

Как жаль, что матч ЦСКА – «Спартак» пришелся на период после паузы в чемпионате, и мы оказались лишены возможности наслаждаться неповторимой атмосферой главного дерби страны. На трибуны были допущены всего три тысячи зрителей. Они создавали шумовую поддержку хозяевам, но все равно ощущалась их малочисленность. Безусловно, был установлен антирекорд по количеству болельщиков на Дерби всея Руси...

Виктор Гончаренко пропустил матч с «Динамо», прокатился в краткосрочный отпуск в Белоруссию, перезагрузился и вернулся в Москву, чтобы побеждать. Нового видения игры ЦСКА »амнистированный» главный тренер не привез, поэтому неожиданностей было минимум. Все-таки Константин Марадишвили дебютировал в основе еще в прошлом туре. В отсутствие дисквалифицированного Яки Бийола Гончаренко выбирал между ним и Кристияном Бистровичем, и остановился на кандидатуре 20-летнего россиянина. А вот Константина Кучаева весной в старте еще не было. Он довольно неожиданно заменил Арнора Сигурдссона.

В «Спартаке» по сравнению с прошлым туром оказалось больше изменений. Вернулись отдыхавшие в выходные из-за перебора карточек Георгий Джикия и Айртон, а Наиль Умяров заменил дисквалифицированного Алекса Крала. Но единственное чисто тактическое изменение – выход с первых минут Александа Соболева вместо Джордана Ларссона. Это значило, что Доменико Тедеско с самого начала готов играть за счет длинных передач и навязывания борьбы защитникам в верховой борьбе. Точно так же немецкий специалист поступил и в мартовский кубковой встрече, когда вышедший на замену швед забил победный мяч в овертайме.

Что ж, на сей раз план не сработал.

БЕЛОЧКА (И) МАКСИМЕНКО

Драйва и накала на трибун командам действительно не хватило. Футболисты очень осторожно начали матч. Армейцы в последнее время потеряли голевой ритм (весной три забитых мяча в пяти матчах и ни одного после перерыва), а спартаковцы предпочитали контратаковать. Поэтому никто не торопился идти на риск, каждый готов был отдать мяч... В итоге самыми интересными эпизодами на старте стал казус со сдутым мячом, что выяснилось уже на первой минуте, и выскочившая в штрафную Александра Максименко белка.

После 20-й минуты армейцы встрепенулись и воспользовались проблемами гостей в опорной зоне, образовавшейся в отсутствие Умярова. Сначала Федор Чалов заставил Павла Маслова сфолить в опасной близости от ворот, затем Иван Обляков здорово нашел мяч перед штрафной и пробил в дальний верхний угол. Удар получился красивым, но недостаточно сильным, и Максименко успел среагировать. А уже через пару минут Никола Влашич решился на дальний выстрел и не прогадал – молодой вратарь красно-белых »пустил» в ближний угол, не сумев подстроиться под удар хорвата. Грубейшая техническая ошибка.

Хозяева поверили в себя и стали беспокоить Максименко на регулярной основе. Хороший момент после прохода Влашича имел Чалов, но с его ударом с линии штрафной вратарь, пусть и не без труда, справился. Спартаковцы занервничали и стали ошибаться еще больше (а брака было много и до этого).

Как мы и предсказывали до матча, Гончаренко отказался от прессинга, сделав ставку на плотность в середине поля и, главное, в собственной штрафной. Так что традиционные забросы красно-белых на Соболева не проходили, а другого оружия не оказалось. В первой половине тайма два подключения Николая Рассказова завершились двумя моментами – в первом Зелимхан Бакаев (ничем о себе больше не напомнивший) пробил с линии штрафной в миллиметрах от ближнего угла, а во втором Эсекиэль Понсе тянулся к мячу в подкате и акцентированно пробить не смог. Еще был эпизод с падением Романа Зобнина в чужой штрафной, но на пенальти он не тянул. В итоге – ни одного (!) спартаковских удара в створ за 45 минут.

ЗОБНИН ТАЩИЛ-ТАЩИЛ - И ПСИХАНУЛ

После перерыва армейцы со спокойной душой отдали мяч и стали наблюдать за тем, как красно-белые мучаются в позиционных атаках. Спартаковцы вроде завладели инициативой, но удивляли какой-то почти равнодушностью. Только Тедеско метался в технической зоне и заработал очередную желтую карточку. А самым популярным действием гостей оказались навесы Рассказова на Соболева или Понсе. Точности им не хватало.

Лучшим на поле у «Спартака» был Зобнин – он руководил прессингом, шел в дриблинг, навязывал борьбу Хердуру Магнуссону (даже упал в штрафной, но опять без пенальти), развивал атаки и здорово пробил после единственной классной многоходовой комбинации. Игравший с ним на линии Бакаев попадал в кадр только на стандартах, которые также исполнял неважно. Удивительно, что он доиграл почти до финального свистка...

В паузе на водопой Тедеско сделал первую замену. Причем неоднозначную. «Спартак» едва ли не все атаки проводил правым флангом и регулярно продавливал зону Георгия Щенникова. И тут с игры сняли активно участвовавшего в комбинациях Рассказова. На поле появился Джордан Ларссон, а позицию справа в обороне занял Маслов. Решение странное еще и потому, что у Маслова было предупреждение, тогда как Рассказов в этом отношении оставался «чист». Гончаренко же сделал вынужденную замену: Чалов попросился на выход и уступил место Кристияну Бистровичу.

План Тедеско, возможно, и срабортал бы - но в самый неподходящий момент все поломал психанувший Зобнин. Устав в одиночку биться против всех соперников, Роман отмахнулся локтем от Облякова. Алексей Еськов сначала показал ему желтую карточку, но, получив инструкцию от арбитра VAR Сергея Карасева, сам сходил к монитору и выписал полузащитнику красную. Совершенно заслуженную.

Сразу вспомнилось, как в мартовском четвертьфинале Кубка «Спартак» победил ЦСКА в меньшинстве. Красно-белые и на этот раз создали голевой момент вдесятером - однако армейцев спас Акинфеев. После пушечного удара Умярова он кончиками пальцев перевел мяч в штангу. Стало окончательно понятно: три очка команда уже не упустит. А на последних секундах компенсированного времени Влашич произвел «контрольный выстрел», оформив дубль в контратаке.

ЦСКА одержал жизненно необходимую победу, первую в 2020 году, и вновь оторвался от шестого места в турнирной таблице. Теперь красно-синие наверняка выйдут в еврокубки. А вот у «Спартака» остается надежда на Кубок России, в полуфинале которого красно-белых ждет 19 июля «Зенит». Не получится выиграть этот турнир - и Лига Европы пройдет без команды Тедеско.

РПЛ. 25-й тур

ЦСКА – «Спартак» – 2:0 (1:0)
Гол: Влашич, 27 – 1:0. Влашич, 90+6 – 2:0.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Магнуссон, Фернандес, Марадишвили, Обляков, Щенников (Васин, 90+2), Кучаев (Сигурдссон, 81), Влашич, Чалов (Бистрович, 68).
«Спартак»: Максименко, Маслов, Жиго, Джикия, Рассказов (Ларссон, 68), Умяров, Айртон, Зобнин, З. Бакаев (Маркитесов, 90+3), Э. Понсе (Мирзов, 81), Соболев.
Предупреждения: Маслов, 22. Жиго, 37. Чалов, 41. Щенников, 43. Набабкин, 51. Джикия, 55. Бистрович, 74. Фернандес, 85.
Удаление: Зобнин, 77.
Судья: Еськов (Москва).

Турнирная таблица

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