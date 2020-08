Карлос пробил через себя – Лукаку подправил в свои. «Севилья» победила «Интер» в финале Лиги Европы

Сценарий этой игры на старте для севильцев оказался очень похож на полуфинал с «МЮ» (2:1), только в ускоренном темпе. Тогда Бруну Фернандеш открыл счет с пенальти на девятой минуте, на сей раз Ромелу Лукаку отличился с 11-метровой отметки еще раньше. В первой же контратаке «Интера» Лаутаро Мартинес бросил в прорыв бельгийца, а Диего Карлос не придумал ничего лучше, чем в углу штрафной врезать оппоненту по ноге. Для Лукаку гол стал 34-м в сезоне, это повторение клубного рекорда бразильца Роналдо в сезоне-1997/98. А результативная серия бельгийца в ЛЕ достигла 11 матчей. Тоже рекорд.

Но, как и пятью днями ранее, «Севилья» быстро отыгралась. Спустя семь минут (тогда это произошло в середине тайма) Люк Де Йонг замкнул подачу Хесуса Наваса с правого фланга. Многоопытный Диего Годин не успел за нападающим, и тот в падении ударом головой в стиле Евгения Луценко (если позволите такое сравнение) расстрелял Самира Хандановича. Даже по структуре гол голландца был похож на тот, что команда Лопетеги забила Давиду Де Хеа, сравняв счет в матче с «МЮ» (подача справа – удар с линии вратарской).

BRILLIANT GOAL BY DE JONG. 1-1 IN THE #UELfinal pic.twitter.com/IduTIMCIvc