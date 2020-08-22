Карлос пробил через себя – Лукаку подправил в свои. «Севилья» победила «Интер» в финале Лиги Европы

«Севилья» же за последние 14 лет могла «устать» выигрывать финалы ЛЕ. На этом отрезке она завершила в свою пользу 5 из 5. И вот выиграла шестой. Оказывается, некоторые серии не заканчиваются... Впрочем, у визави Конте мотивации тоже было в избытке. Хулен Лопетеги ранее добивался побед только с молодежными сборными Испании. На клубном уровне он подобрался вплотную к титулу впервые.

Да и для Италии как страны предстояло историческое событие. С 1999 года представители серии А в финалы Кубка УЕФА/Лиги Европы не заглядывали. При том что до этого турнир считался их «вотчиной». В 90-е итальянскийе клубы собрали практически все призы. В том числе трижды Кубок УЕФА выигрывал «Интер».

Финал еврокубков всегда мотивирует его участников сделать все возможное для победы, но для «Интера» этот матч был особенно значим. С приходом Антонио Конте миланцы перед началом сезона планировали обзавестись хотя бы каким-то трофеем. На внутренней арене это не удалось - и вот Лига Европы предоставила последний шанс. Конте, между прочим, никогда ничего не выигрывавший на международной арене, неизменно завершал каждый тренерский сезон с титулом.

Сценарий этой игры на старте для севильцев оказался очень похож на полуфинал с «МЮ» (2:1), только в ускоренном темпе. Тогда Бруну Фернандеш открыл счет с пенальти на девятой минуте, на сей раз Ромелу Лукаку отличился с 11-метровой отметки еще раньше. В первой же контратаке «Интера» Лаутаро Мартинес бросил в прорыв бельгийца, а Диего Карлос не придумал ничего лучше, чем в углу штрафной врезать оппоненту по ноге. Для Лукаку гол стал 34-м в сезоне, это повторение клубного рекорда бразильца Роналдо в сезоне-1997/98. А результативная серия бельгийца в ЛЕ достигла 11 матчей. Тоже рекорд.

Но, как и пятью днями ранее, «Севилья» быстро отыгралась. Спустя семь минут (тогда это произошло в середине тайма) Люк Де Йонг замкнул подачу Хесуса Наваса с правого фланга. Многоопытный Диего Годин не успел за нападающим, и тот в падении ударом головой в стиле Евгения Луценко (если позволите такое сравнение) расстрелял Самира Хандановича. Даже по структуре гол голландца был похож на тот, что команда Лопетеги забила Давиду Де Хеа, сравняв счет в матче с «МЮ» (подача справа – удар с линии вратарской).

В дальнейшем игра складывалась в пользу севильцев в том смысле, что «Интеру» не удавалось сбить скорость, как это получилось в полуфинале против «Шахтера» (5:0). Миланцы занервничали и стали эмоционально реагировать на каждый эпизод, выпрашивая пенальти при любом контакте в чужой штрафной. Данило Д’Амброзио не справлялся на правом фланге с Эвером Банегой и Лукасом Окампосом и к середине тайма трижды нарушил правила.

Как следствие, у штрафной Хандановича хватало стандартов, один из которых и стал результативным. Мастер игры в воздухе Де Йонг притаился за спиной Роберто Гальярдини и филигранным ударом со второго этажа с довольно острого угла закрутил мяч за спину вратарю.

GOAL ! L de Jong scores again vs Inter Milan. 2-1 pic.twitter.com/CAl7J0CROB — OnlyFootballClips (@OnlyFootballCl1) August 21, 2020

На этом, впрочем, «сценарий Лопетеги» исчерпал себя (против «МЮ» второй гол пришел во второй половине второго тайма). Снова у «Интера» Лукаку взял инициативу в свои руки, и вновь нарушение Диего Карлоса на бельгийце привело к голу. На сей раз Годин классно выпрыгнул на подачу со штрафного в исполнении Марцело Брозовича. Всего две минуты потребовалось «Интеру», чтобы отыграться. 2:2!

РОМЕЛУ, ЧТО ЭТО БЫЛО?

Зачастую после результативного первого тайма вторая половина получается не столь яркой. Так произошло и на этот раз. Осторожность перевесила желание рисковать, скорости упали, а игра перешла в борьбу «в партере». Итальянцы стали больше владеть мячом, не столько обостряя, сколько стараясь довести атаку до удара наверняка. К тому же испанцы за счет лучшего движения здорово прессинговали соперников, не давая им быстро продвигаться вперед, особенно через центр.

Непривычно было видеть, чтобы «Интер» при Конте так часто играл назад и поперек. Но стоило миланцам сыграть вертикально, как сразу пришел голевой момент. Лукаку со своей половины поля убежал один на один (опять Диего Карлос прошляпил рывок нападающего) с Боно, но «буллит» не реализовал, попав во вратаря.

Эта пара (Карлос и Лукаку) была обречена сыграть ключевую роль в этом матче, но можно ли было предугадать, что произойдет это вот так?! Бельгиец опять забил, но теперь... в свои ворота. Карлос прибежал в чужую штрафную на очередной стандарт и красивым ударом через себя пробил. Мяч, как показали повторы, летел мимо ворот, однако у Лукаку сыграла мышечная память – бельгиец подставил ногу и подкорректировал траекторию точно в сетку ворот. Ханданович с недоумением посмотрел на товарища.

Lukaku's first touch always poor 😪pic.twitter.com/GBYcgV0A1B — KOJO Prempeh 🧔🏽👨🏽‍💻 (@Mr_Anane_) August 21, 2020

Играть оставалось двадцать минут (с учетом компенсированных), но «Интер» был явно выбит из колеи. Чтобы встряхнуть атаку, Конте бросил в бой свою звездную троицу запасных - Виктора Мозеса, Алексиса Санчеса и Кристиана Эриксена, но было уже поздно. Нигериец и чилиец создали момент, когда несильный удар Санчеса из пустых ворот вынес Жюль Кунде. И всё. Финального штурма у «Интера» не получилось.

Конте вновь показал свою неспособность побеждать в Европе. Ну а «Севилья» подтвердила звание главного специалиста Старого Света по Лиге Европы. Испанский клуб выиграл этот турнир в 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 и 2020 годах. С тремя разными тренерами - Хуанде Рамосом, Унаи Эмери и теперь вот Лопетеги. Фантастика!

Лига Европы. Финал

«Севилья» - «Интер» - 3:2 (2:2)

Голы: Р. Лукаку, 5 – 0:1. Де Йонг, 12 – 1:1. Де Йонг, 33 – 2:1. Годин, 35 – 2:2. Карлос, 74 – 3:2.

«Севилья»: Боно, Навас, Кунде, Карлос (Гудель, 86), Регилон, Банега, Фернандо, Хордан, Окампос (Эль-Хаддади, 71), Сусо (Васкес, 78), де Йонг (Эн-Несири, 85).

«Интер»: Ханданович, Годин (Кандрева, 90), де Врей, Бастони, Д’Амброзио (Мозес, 78), Барелла, Брозович, Гальярдини (Эриксен, 78), Янг, Л. Мартинес (Санчес, 78), Р. Лукаку.

Предупреждения: Карлос, 4. Барелла, 41. Банега, 45. Бастони, 55. Гальярдини, 73. Брозович, 88.

Судья: Маккели (Голландия).