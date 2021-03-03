Сергей Семак: Готов ли я возглавить сборную России? У нее есть тренер

– В «Зените» много игроков разных сборных. Сейчас идет пандемия, травмы. Как это скажется на сборной? – вопрос Семаку.

– Специфика подготовки сложнейшая. Идем от теста к тесу. Не знаешь, кто выпадет, а кто будет готовиться. Самый большой минус – тренировочный процесс. Игроки выбывают на неопределенный срок и рваный ритм подготовки, конечно, выбивает. Главное, чтобы из сборников никто не заболел, чтобы они набрали форму, получили практику и подошли к Евро в хорошем состоянии. Для клубного тренера сложно, когда много матчей летом и весной. Сборников, которые много играют, надо восстановить. Не всегда это получалось. Если выбывает пять – семь основных футболистов, то качество игры меняется. На данный момент ни у одной них наших команд нет такой скамейки, которая позволяла бы играть на всех фронтах без потери качества игры.

– Вспомните Евро-2008. Какие были ощущения перед самым успешным для нас Евро?

– Хотели выступить как можно лучше, хотя начало турнира не совсем получилось. Была волна критики. Гус Хиддинк просил никогда не опускать руки, и потом все сложилось удачно. Мы смогли выйти из группы, выступили неплохо. Это было заслуженно. В финале играли те, кто был сильнее. Все, что случилось, было заслуженно и справедливо.

– Какие у вас пожелания нашей сборной на Евро?

– Мы не являемся фаворитами. И со стороны игроков необходимо большое желание побеждать, отдавать все силы ради победы и игры. Если болельщики это видят, то это уже половина дела. Потом нужна удача. Мы будем следить за нашей командой, и поддерживать ее.

– Нет ли мысли возглавить сборную России?

– Мы живем настоящим. Сейчас у сборной есть тренер. Мы переживаем за него и ребят, чтобы они радовали игрой и своими результатами наших болельщиков.

«Чемпионат мира в России был одним из лучших турниров по организации»