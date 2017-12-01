ЦСКА в матче 18-го тура РФПЛ обыграл «Тосно» со счетом 6:0.

Дубль с пенальти оформил Витиньо. По голу на счету Виктора Васина, Бибраса Натхо, Александра Головина, который в конце второго тайма не реализовал одиннадцатиметровый, и Понтуса Вернблума.

Армейцы с 35 очками занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ, команда из ленинградской области с 20 баллами идет на 13-м месте.

Напомним, в следующем туре ЦСКА 10 декабря сыграет со «Спартаком», «Тосно» 11 декабря примет «Локомотив».