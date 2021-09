Мбаппе признали лучшим игроком чемпионата Франции по итогам августа

Пресс-служба Cоюза профессиональных футболистов Франции сообщила о том, что форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал лучшим игроком лиги 1 в августе.

По информации источника, французский футболист набрал 43 процента голосов. Второе место в опросе занял атакующий полузащитник «Марселя» Димитри Пайет (36%), а тройку лучших замкнул нападающий «Клермона» Мохамед Байо (22%).

Напомним, в прошедшем месяце Мбаппе принял участие в четырех матча чемпионата Франции, отличившись тремя забитыми мячами, а также двум ассистами.

После семи сыгранных туров «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. 25 сентября подопечные Маурисио Почеттино дома встретятся с «Монпелье».

Done deal entre le Parisien et le Trophée UNFP Du Joueur du Mois d'août. V̶i̶s̶i̶t̶e̶ ̶m̶é̶d̶i̶c̶a̶l̶e̶ Remise du Trophée prévue très prochainement pour @KMbappe, qui devient le joueur ayant remporté le plus de fois cette distinction👊#TrophéeUNFP pic.twitter.com/Qenhc8Uzf7