Пятнадцать клубов НХЛ проявляют интерес к Кравцову

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов скорее всего продолжит карьеру в НХЛ.

Как сообщает в своем твиттере журналист Ник Кипреос, к 21-летнему хоккеисту проявляют интерес около 15 клубов лиги. Отмечается, что в их число входят «Калгари», «Виннипег» и «Оттава».

Quite the @NYRangers showdown btw Kravtsov and Chris Drury this early season. It clearly hasn’t hurt interest around the league. As many as 15 teams inquiring including @NHLFlames @NHLJets and @Senators @nhl @FAN590