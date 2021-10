Тиль включен в состав сборной Нидерландов на ноябрьские матчи отбора к ЧМ-2022

Пресс-служба сборной Нидерландов опубликовала список игроков, включенных в состав национальной команды на заключительные матчи квалификации к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

По информации источника, в заявку команды попал атакующий полузащитник «Фейеноорда» Гус Тиль, арендованный у «Спартака» до конца текущего сезона. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 17 играх роттердамского клуба во всех турнирах, забил 13 голов и отдал два ассиста.

Отметим, что 13 ноября подопечные Луи ван Гала сыграют в гостях против Черногории, а спустя три дня дома встретятся против Норвегии.

В данный момент Нидерланды занимают первое место в турнирной таблице группы G, набрав 19 очков после восьми туров.

🦁 Our 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐬𝐪𝐮𝐚𝐝 for the #WCQ2022 matches against Montenegro & Norway is already here!#MONNED #NEDNOR pic.twitter.com/eNiejbZEyn