Ибрагимович забил первый автогол в карьере

Футболисты «Милана» одержали победу над «Болоньей» в выездном матче 9-го тура серии А со счетом 4:2.

Одним из значимых событий встречи стал автогол нападающего команды гостей Златана Ибрагимовича, ставший первым в карьере шведского форварда.

Отметим, что Ибрагимович на 90-й минуте игры также отметился голом в ворота «Болоньи», который стал 565 в его активе.

Добавим, что для шведа это был 957 матч в карьере.

40 years old

957 matches

565 goals

1 own goal



For the first time in his career, Zlatan Ibrahimovic has scored an own goal 🙃 pic.twitter.com/AK6lCWjfY9