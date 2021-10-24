Ибрагимович забил первый автогол в карьере

Футболисты «Милана» одержали победу над «Болоньей» в выездном матче 9-го тура серии А со счетом 4:2.
Одним из значимых событий встречи стал автогол нападающего команды гостей Златана Ибрагимовича, ставший первым в карьере шведского форварда.
Отметим, что Ибрагимович на 90-й минуте игры также отметился голом в ворота «Болоньи», который стал 565 в его активе.
Добавим, что для шведа это был 957 матч в карьере.
40 years old— B/R Football (@brfootball) October 23, 2021
957 matches
565 goals
1 own goal
For the first time in his career, Zlatan Ibrahimovic has scored an own goal 🙃 pic.twitter.com/AK6lCWjfY9
источник: «Советский спорт»