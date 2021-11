Месси стал семикратным обладателем «Золотого мяча»

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси в седьмой раз стал лауреатом «Золотого мяча» - ежегодной футбольной награды, присуждаемой лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football.

Второе место в голосовании занял нападающий сборной Польши и «Баварии» Роберт Левандовски, а третье - чемпион Европы в составе сборной Италии и победитель Лиги чемпионов с «Челси» Жоржиньо.

