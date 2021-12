Два бразильских гранда проявляют интерес к Айртону

Два бразильских клуба - «Фламенго» и «Коринтианс» проявляют интерес к защитнику «Спартака» Айртону. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.

Об этом сообщает в Twitter журналист Мигел Нету.

Отметим, что Айртон перешел в стан красно-белых из бразильского «Флуминенсе» в 2018 году. В составе «Спартака» защитник провел 101 игру, в которых забил четыре гола и отдал 11 передач. Действующая трансферная стоимость игрока оценивается в 5 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Mercado da Bola:

O lateral esquerdo #AyrtonLucas que vive um bom momento no Spartak Moscou-RUS ( completou 100jg recentemente ) despertou interesse de alguns clubes no Brasil!#CORINTHIANS E #FLAMENGO sondaram situação do atleta.

Seu contrato com a equipe russa vai até JUN/2024. pic.twitter.com/aoD4wSZ9Af