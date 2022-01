В «Лацио» заявили, что Мурики не станет игроком ЦСКА

Нападающий «Лацио» и сборной Косово Ведат Мурики не перейдет в ЦСКА в ближайшее время. Об этом сообщил спортивный директор римского клуба Игли Таре.

Ранее появилась информация, что 27-летний футболист мог оказаться в армейском клубе этой зимой на правах аренды до конца текущего сезона с правом последующего выкупа.

– Это были фейковые новости. Мурики не переходит в ЦСКА, – цитирует Таре журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

Напомним, что Мурики пополнил состав «Лацио» осенью 2020 года. Всего за «орлов» он отыграл 48 матчей, забил два гола и отдал два ассиста. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Ранее в своей карьере игрок защищал цвета «Фенербахче». За сборную Косово он забил 18 голов в 37 встречах.

