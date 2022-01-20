Путин присвоил главе «Газпрома» Миллеру звание Героя труда

Вот это поворот… Бабикова отцепили от Олимпиады — а он взял и выиграл!

В Италии стартовал последний этап Кубка мира перед Играми в Пекине. Первое и третье места в индивидуальной гонке на 20 километров заняли наши Антон Бабиков и Карим Халили.