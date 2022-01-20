Путин присвоил главе «Газпрома» Миллеру звание Героя труда

Президент России Владимир Путин наградил председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера званием Героя труда. Об этом сообщает официальный интернет-портал правовой информации.
Отмечается, что звание присуждено с формулировкой: «За особые трудовые заслуги перед государством и народом».
К слову, Миллер - болельщик «Зенита», а компания «Газпром» - генеральным спонсором и акционером петербургского клуба.
«Зенит» после 18 туров является лидером чемпионата России, заработав 38 очков. В следующем матче сине-бело-голубые сыграют дома против казанского «Рубина». Встреча состоится 28 февраля.
Петербургский клуб ранее три раза кряду победил в РПЛ.