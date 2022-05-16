Терюшков заявил, что «Химки» примут окончательное решение по Мамаеву и Жиркову по окончании сезона

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался по поводу появившейся новости о том, что защитник Юрий Жирков и хавбек Павел Мамаев покинут состав подмосковного клуба летом 2022 года.

Ранее стало известно, что руководство команды отказалось от продолжения трудового сотрудничества с обоими футболистами. Тем самым, они покинут коллектив на правах свободных агентов.

– Решения все будут после 21 мая, после 30-го тура. Наша задача – игра со «Спартаком» и завершение чемпионата. После этого с теми игроками, у которых истекают контракты, мы будем садиться и разговаривать о дальнейших взаимоотношениях с клубом, – приводит слова Терюшкова «Чемпионат».

Напомним, что Жирков и Мамаев выступают за «Химки» с января этого года. 38-летний защитник провел за подмосковную команду три матча, не отличившись голевыми действиями. На счету 33-летнего хавбека одна сыгранная встреча.

В данный момент «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 29 турах. 21 мая подопечные Сергея Юрана на своем поле примут «Спартак».