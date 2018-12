Почеттино одержал 100-ю победу на посту главного тренера «Тоттенхэма»

Как сообщает OptaJoe, эта победа стала для главного тренера «Хотспур» Маурисио Почеттино 100-й у руля лондонской команды. Почеттино на это потребовалось 169 игр, 33 из которых завершились вничью.

Отмечается, что бывшему наставнику «Арсенала» Арсену Венгеру для достижения подобного результата понадобилось на десять игр больше.

100 - Mauricio Pochettino has won his 100th Premier League game as Spurs manager in his 169th game - 10 games quicker than it took Arsene Wenger to reach the figure at Arsenal. Centurion. #TOTBUR