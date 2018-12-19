Официально: Сульшер будет тренировать «Манчестер Юнайтед» до конца сезона - Советский спорт
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Футбол19 декабря 2018 12:29Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»Автор: Сметанникова Дарья

Официально: Сульшер будет тренировать «Манчестер Юнайтед» до конца сезона

«Манчестер Юнайтед» сообщил имя временно исполняющего обязанности главного тренера команды после увольнения Жозе Моуринью.

Бывший наставник «Мольде» Оле Гуннар Сульшар стал временно исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед». Экс-игрок английской команды будет работать в клубе до конца сезона-2018/19.

К 45-летнему норвежцу присоединится Майк Фелан в качестве тренера первой команды вместе с Майклом Кэрриком и Кираном Маккенной.

Сульшер играл за «Манчестер Юнайтед» в 1996-2007 годах. На его счету 128 голов в составе команды.

В 2014 году Сульшер тренировал «Кардифф Сити», который спасся от вылета из английской премьер-лиги.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» расположился на 6-м месте в таблице премьер-лиги, уступая лидирующему «Ливерпулю» 19 очков. Также команда пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов, где ей предстоит сыграть с «ПСЖ».

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