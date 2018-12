Официально: Сульшер будет тренировать «Манчестер Юнайтед» до конца сезона

«Манчестер Юнайтед» сообщил имя временно исполняющего обязанности главного тренера команды после увольнения Жозе Моуринью.

Бывший наставник «Мольде» Оле Гуннар Сульшар стал временно исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед». Экс-игрок английской команды будет работать в клубе до конца сезона-2018/19.

We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as caretaker manager until the end of the 2018/19 season.



He will be joined by Mike Phelan as first-team coach, together with Michael Carrick and Kieran McKenna. #MUFC