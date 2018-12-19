Официально: Сульшер будет тренировать «Манчестер Юнайтед» до конца сезона

«Манчестер Юнайтед» сообщил имя временно исполняющего обязанности главного тренера команды после увольнения Жозе Моуринью.
Бывший наставник «Мольде» Оле Гуннар Сульшар стал временно исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед». Экс-игрок английской команды будет работать в клубе до конца сезона-2018/19.
We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as caretaker manager until the end of the 2018/19 season.— Manchester United (@ManUtd) 19 декабря 2018 г.
He will be joined by Mike Phelan as first-team coach, together with Michael Carrick and Kieran McKenna. #MUFC
К 45-летнему норвежцу присоединится Майк Фелан в качестве тренера первой команды вместе с Майклом Кэрриком и Кираном Маккенной.
Сульшер играл за «Манчестер Юнайтед» в 1996-2007 годах. На его счету 128 голов в составе команды.
В 2014 году Сульшер тренировал «Кардифф Сити», который спасся от вылета из английской премьер-лиги.
В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» расположился на 6-м месте в таблице премьер-лиги, уступая лидирующему «Ливерпулю» 19 очков. Также команда пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов, где ей предстоит сыграть с «ПСЖ».