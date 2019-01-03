Облак в четвертый раз подряд признан футболистом года в Словении

Футбол 03 января 2019 18:12 Источник: ФК «Атлетико» (Мадрид)

Вратарь «Атлетико» Ян Облак в четвертый раз подряд признан лучшим футболистом года в Словении.

Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, 25-летний голкипер стал рекордсменом среди соотечественников по количеству наград лучшему игроку года в Словении.

В прошедшем году Облак провел за испанскую команду 50 матчей, в которых пропустил 36 мячей. В составе «Атлетико» голкипер стал победителем Лиги Европы и завоевал Суперкубок УЕФА.