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Футбол03 января 2019 18:12Источник: ФК «Атлетико» (Мадрид)

Облак в четвертый раз подряд признан футболистом года в Словении

Вратарь «Атлетико» Ян Облак в четвертый раз подряд признан лучшим футболистом года в Словении.

Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, 25-летний голкипер стал рекордсменом среди соотечественников по количеству наград лучшему игроку года в Словении.

В прошедшем году Облак провел за испанскую команду 50 матчей, в которых пропустил 36 мячей. В составе «Атлетико» голкипер стал победителем Лиги Европы и завоевал Суперкубок УЕФА.

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