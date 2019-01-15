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Футбол15 января 2019 21:39Источник: Twitter.com

Гарри Кейн: Травмы являются частью игры

Нападающий лондонского «Тоттенхэа» Гарри Кейн поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Травмы являются частью игры, но никто не будет работать усерднее, чтобы вернуться в форму. Спасибо за ваши сообщения», – написал Кейн в совеем аккаунте Twitter.

Напомним, что нападающий получил повреждение в матче 22-го тура первенства английской премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед» (0:1). В ходе медицинского обследования у него было выявлено повреждение связок левой лодыжки. Ожидается, что к тренировкам Кейн вернется не раньше марта.

#апл#фк тоттенхэм#кейн гарри
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