Футболисты «Кардиффа» и «Саутгемптона» сыграют в траурных повязках в память о Сале

Как сообщает официальный твиттер валлийского клуба, футболисты в этом матче выйдут на поле в траурных повязках в память о нападающем Эмилиано Сале.

Накануне Сала был официально признан погибшим после опознания найденного тела в обломках самолета.

Аргентинский нападающий перешел в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории английской команды.

Вечером 21 января форвард попрощался с бывшими одноклубниками по «Нанту» и вылетел частным самолетом в Уэльс. Однако его самолет пропал с радаров за час до прибытия.

#SOUCAR | Both teams will be wearing black armbands at tomorrow’s match in honour of Emiliano Sala.



A minute’s silence will also be held ahead of the game.



Forever in our hearts. Forever a Bluebird! 💙#CityAsOne pic.twitter.com/Ur6wNkdsU4