Гвардиола опроверг сообщения о желании Мареза покинуть команду Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что полузащитник Рияд Марез не собирается уходить из команды.

- Марез останется в «Манчестер Сити» на следующий сезон, и в последующих за ним. Мне не надо с ним разговаривать - он никуда не уйдет. Он, как и все, знает, что в команде есть конкуренция. Он счастлив, мы тоже счастливы, - приводит слова Гвардиолы пресс-служба «горожан».

Ранее сообщалось, что полузащитник недоволен количеством игрового времени в клубе и хочет покинуть английскую команду.