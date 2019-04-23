Гвардиола опроверг сообщения о желании Мареза покинуть команду

- Марез останется в «Манчестер Сити» на следующий сезон, и в последующих за ним. Мне не надо с ним разговаривать - он никуда не уйдет. Он, как и все, знает, что в команде есть конкуренция. Он счастлив, мы тоже счастливы, - приводит слова Гвардиолы пресс-служба «горожан».
Ранее сообщалось, что полузащитник недоволен количеством игрового времени в клубе и хочет покинуть английскую команду.
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