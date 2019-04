Гвардиола опроверг сообщения о желании Мареза покинуть команду

- Марез останется в «Манчестер Сити» на следующий сезон, и в последующих за ним. Мне не надо с ним разговаривать - он никуда не уйдет. Он, как и все, знает, что в команде есть конкуренция. Он счастлив, мы тоже счастливы, - приводит слова Гвардиолы пресс-служба «горожан».

Ранее сообщалось, что полузащитник недоволен количеством игрового времени в клубе и хочет покинуть английскую команду.

PEP 💬 @Mahrez22 will be with us next season, and the next one and the next one. I don’t need to speak with him - he will be with us next season.



He knows and everybody knows there’s competition in the squad.



He is happy, we are happy.