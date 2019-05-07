Гол Азара в ворота «Вест Хэма» признан лучшим в АПЛ в апреле (видео) - Советский спорт
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07 мая 2019 12:42ФутболСметанникова Дарья

Гол Азара в ворота «Вест Хэма» признан лучшим в АПЛ в апреле (видео)

Английская премьер-лига подвела итоги апреля.

Полузащитник «Челси» Эден Азар стал автором лучшего гола в АПЛ по итогам апреля.

Бельгиец поразил ворота «Вест Хэма» (2:0), забив после сольного прохода в штрафную площадь.

На счету Азара в текущем сезона АПЛ 16 голов и 15 голевых передач за «Челси».

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