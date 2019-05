Гол Азара в ворота «Вест Хэма» признан лучшим в АПЛ в апреле (видео)

Полузащитник «Челси» Эден Азар стал автором лучшего гола в АПЛ по итогам апреля.

Бельгиец поразил ворота «Вест Хэма» (2:0), забив после сольного прохода в штрафную площадь.

На счету Азара в текущем сезона АПЛ 16 голов и 15 голевых передач за «Челси».

👏 @hazardeden10 👏



The Belgian's stunning solo goal is @carling Goal of the Month for April#PLAwards pic.twitter.com/dGlaykd9gs