Жиру первым игроком за 14 лет, забившим 11 мячей за английский клуб в еврокубке

Таким образом, на счету французского нападающего стало 11 мячей в текущем розыгрыше Лиги Европы.
Как отмечает OptaJoe, Жиру стал первым игроком, добившимся подобного результата в крупном европейском соревновании за английский клуб со времен Кубка УЕФА сезона-2004/05, когда 11 мячей забил нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер.
Добавим, что на данную минуту идет второй тайм встречи, счет 3-0 в пользу «Челси». «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию этой встречи.
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