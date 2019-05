Жиру первым игроком за 14 лет, забившим 11 мячей за английский клуб в еврокубке

Таким образом, на счету французского нападающего стало 11 мячей в текущем розыгрыше Лиги Европы.

Как отмечает OptaJoe, Жиру стал первым игроком, добившимся подобного результата в крупном европейском соревновании за английский клуб со времен Кубка УЕФА сезона-2004/05, когда 11 мячей забил нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер.

Добавим, что на данную минуту идет второй тайм встречи, счет 3-0 в пользу «Челси». «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию этой встречи.

11 - Olivier Giroud is the first player to score 11 goals in major European competition for an English club since Alan Shearer scored 11 in 2004-05 for Newcastle United. Lead. #UELfinal #CHEARS pic.twitter.com/S4587zwXYH