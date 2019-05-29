Жиру первым игроком за 14 лет, забившим 11 мячей за английский клуб в еврокубке - Советский спорт
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29 мая 2019 23:24Футбол

Жиру первым игроком за 14 лет, забившим 11 мячей за английский клуб в еврокубке

Нападающий «Челси» Оливье Жиру открыл счет в финальном матче Лиги Европы против «Арсенала».

Таким образом, на счету французского нападающего стало 11 мячей в текущем розыгрыше Лиги Европы.

Как отмечает OptaJoe, Жиру стал первым игроком, добившимся подобного результата в крупном европейском соревновании за английский клуб со времен Кубка УЕФА сезона-2004/05, когда 11 мячей забил нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер.

Добавим, что на данную минуту идет второй тайм встречи, счет 3-0 в пользу «Челси». «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию этой встречи.

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