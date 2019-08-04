Магуайр прибыл в Манчестер для прохождения медосмотра (видео) - Советский спорт
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04 августа 2019 12:28Футбол

Магуайр прибыл в Манчестер для прохождения медосмотра (видео)

Защитник «Лестера» Харри Магуайр прилетел в Манчестер для прохождения медицинского осмотра перед переходом в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что последние детали по переходу Магуайра будут согласованы в эти выходные, и в ближайшее время клуб сможет объявить о завершении сделки с «Лестером».

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» придется заплатить за трансфер Магуайра сумму, превышающую 87 миллионов евро. Таким образом, защитник сборной Англии станет самым дорогим игроком обороны. На данный момент самым дорогим трансфером среди защитников остается переход Вирджила ван Дейка из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 84,65 миллиона евро.

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