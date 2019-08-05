«Зенит»: 54 078 человек приветствуют Малкома – смотрите сами (видео) Чемпионы России призвали не слушать тех, кто говорит о расистских акциях в отношении бразильца.

«Зенит» отреагировал на публикации о том, что во время матча четвертого тура премьер-лиги с «Краснодаром» (1:1) на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге новичок команды Малком столкнулся с проявлениями расизма.

«54 078 человек вместе приветствуют нашего новичка Малкома. Смотрите сами, а не слушайте других», – говорится в англоязычном твиттере клуба, в котором опубликован момент выхода игрока на замену.

54,078 people cheering together for our new man Malcom. See for yourself, not through the words of others #DavaiMalcom pic.twitter.com/N0SHlNcBWj — FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) August 4, 2019

Напомним, ранее «Р-Спорт» сообщил о том, что 22-летний бразилец может уйти из клуба уже в январе из-за проявления расизма со стороны фанатов «Зенита», которые вывесили баннер: «Спасибо руководству за верность традициям». До этого фанатское объединение «Ландскрона» выступало с манифестом «Селекция 12», в котором призывало руководство не приобретать темнокожих игроков.

«Зенит» объявил о приобретении Малкома в пятницу. Стоимость трансфера бывшего игрока «Барселоны» составила 40 миллионов евро. Еще пять миллионов каталонцы могут получить в качестве бонусов.

В матче с «Краснодаром» Малком вышел на замену на 72-й минуте.