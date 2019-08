«Зенит»: 54 078 человек приветствуют Малкома – смотрите сами (видео)

«Зенит» отреагировал на публикации о том, что во время матча четвертого тура премьер-лиги с «Краснодаром» (1:1) на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге новичок команды Малком столкнулся с проявлениями расизма.

«54 078 человек вместе приветствуют нашего новичка Малкома. Смотрите сами, а не слушайте других», – говорится в англоязычном твиттере клуба, в котором опубликован момент выхода игрока на замену.

54,078 people cheering together for our new man Malcom. See for yourself, not through the words of others #DavaiMalcom pic.twitter.com/N0SHlNcBWj