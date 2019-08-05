«Зенит»: 54 078 человек приветствуют Малкома – смотрите сами (видео)

«Зенит» отреагировал на публикации о том, что во время матча четвертого тура премьер-лиги с «Краснодаром» (1:1) на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге новичок команды Малком столкнулся с проявлениями расизма.
«54 078 человек вместе приветствуют нашего новичка Малкома. Смотрите сами, а не слушайте других», – говорится в англоязычном твиттере клуба, в котором опубликован момент выхода игрока на замену.
Напомним, ранее «Р-Спорт» сообщил о том, что 22-летний бразилец может уйти из клуба уже в январе из-за проявления расизма со стороны фанатов «Зенита», которые вывесили баннер: «Спасибо руководству за верность традициям». До этого фанатское объединение «Ландскрона» выступало с манифестом «Селекция 12», в котором призывало руководство не приобретать темнокожих игроков.
«Зенит» объявил о приобретении Малкома в пятницу. Стоимость трансфера бывшего игрока «Барселоны» составила 40 миллионов евро. Еще пять миллионов каталонцы могут получить в качестве бонусов.
В матче с «Краснодаром» Малком вышел на замену на 72-й минуте.
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