ЦСКА отклонил второе предложение «Кристал Пэлас» по трансферу Чалова «Орлы» предложили за 21-летнего форварда 25 миллионов фунтов.

ЦСКА отказался продавать форварда Федора Чалова в «Кристал Пэлас», отклонив второе предложение из Лондона, сообщил в твиттере журналист Алан Никсон.

«Кристал Пэлас». Огромное предложение по Чалову отклонено. Это было на уровне рекорда. При таком условии нельзя отпускать Заа», – написал Никсон.

Crystal Palace. Massive bid for Chalov turned down. Record levels. Surely can’t lose Zaha in the circumstances ... — Alan Nixon (@reluctantnicko) August 8, 2019

Напомним, ранее британские источники сообщили о том, что «орлы» готовы увеличить первое предложение по Чалову в размере 15 миллионов фунтов еще на десять миллионов.

Чалов выступает за ЦСКА с 2017 года. За это время он провел за команду 90 матчей, забил 32 гола и сделал 17 результативных передач. В нынешнем сезоне он забил два гола и сделал одну голевую передачу в четырех стартовых турах премьер-лиги.

В «Кристал Пэласе» видят в Чалове замену форварду Уилфриду Заа, который намерен покинуть клуб.

Добавим, что трансферное окно в Англии закрывается в четверг в 17:00 по местному времени.