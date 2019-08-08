ЦСКА отклонил второе предложение «Кристал Пэлас» по трансферу Чалова

ЦСКА отказался продавать форварда Федора Чалова в «Кристал Пэлас», отклонив второе предложение из Лондона, сообщил в твиттере журналист Алан Никсон.
«Кристал Пэлас». Огромное предложение по Чалову отклонено. Это было на уровне рекорда. При таком условии нельзя отпускать Заа», – написал Никсон.
Напомним, ранее британские источники сообщили о том, что «орлы» готовы увеличить первое предложение по Чалову в размере 15 миллионов фунтов еще на десять миллионов.
Чалов выступает за ЦСКА с 2017 года. За это время он провел за команду 90 матчей, забил 32 гола и сделал 17 результативных передач. В нынешнем сезоне он забил два гола и сделал одну голевую передачу в четырех стартовых турах премьер-лиги.
В «Кристал Пэласе» видят в Чалове замену форварду Уилфриду Заа, который намерен покинуть клуб.
Добавим, что трансферное окно в Англии закрывается в четверг в 17:00 по местному времени.
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