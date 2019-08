ЦСКА отклонил второе предложение «Кристал Пэлас» по трансферу Чалова

ЦСКА отказался продавать форварда Федора Чалова в «Кристал Пэлас», отклонив второе предложение из Лондона, сообщил в твиттере журналист Алан Никсон.

«Кристал Пэлас». Огромное предложение по Чалову отклонено. Это было на уровне рекорда. При таком условии нельзя отпускать Заа», – написал Никсон.

Crystal Palace. Massive bid for Chalov turned down. Record levels. Surely can’t lose Zaha in the circumstances ...