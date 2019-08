Болази отказался переходить в ЦСКА после инцидента с Малкомом

Полузащитник «Эвертона» Янник Болази не перейдет в ЦСКА, о чем сам игрок сообщил в твиттере.

30-летний конголезец ответил на сообщение своего брата Руддока Ялы, который опубликовал ссылку на сайт HITC, где сообщалось о возможном переходе.

«Нет, только не после такого отношения к Малкому», – ответил Болази.

Nah g not on that Malcom treatment 🌚