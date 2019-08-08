Болази отказался переходить в ЦСКА после инцидента с Малкомом

Полузащитник «Эвертона» Янник Болази не перейдет в ЦСКА, о чем сам игрок сообщил в твиттере.
30-летний конголезец ответил на сообщение своего брата Руддока Ялы, который опубликовал ссылку на сайт HITC, где сообщалось о возможном переходе.
«Нет, только не после такого отношения к Малкому», – ответил Болази.
Напомним, в матче четвертого тура премьер-лиги «Зенит» – «Краснодар» (1:1) на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, в котором за хозяев дебютировал темнокожий полузащитник Малком, фанаты вывесили баннер: «Спасибо руководству за верность традициям». Британские издания расценили это как расистскую акцию против новичка «Зенита».
До этого фанатское объединение «Ландскрона» выступило с манифестом «Селекция 12», в котором призывало руководство «Зенита» не приобретать темнокожих игроков.
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