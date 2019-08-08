«Челси» объявил о переходе Луиза в лондонский «Арсенал» - Советский спорт
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08 августа 2019 22:18Футбол

«Челси» объявил о переходе Луиза в лондонский «Арсенал»

Ранее он выступал за «Бенфику» и «ПСЖ».

Защитник «Челси» Давид Луиз покинул расположение столичного клуба.

Как сообщает пресс-служба «синих», 32-летний бразилец стал игроком лондонского «Арсенала». О других деталях сделки не уточняется.

По информации британских СМИ, «Арсенал» заплатит за игрока 8 млн фунтов и подпишет с ним трехлетнее соглашение.

В минувшем сезоне Луиз помог «Челси» выиграть Лигу Европы. Также он становился победителем Лиги чемпионов и чемпионата Англии. Всего за «Челси» бразилец отыграл 248 матчей.

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