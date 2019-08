«Челси» объявил о переходе Луиза в лондонский «Арсенал»

Защитник «Челси» Давид Луиз покинул расположение столичного клуба.

Как сообщает пресс-служба «синих», 32-летний бразилец стал игроком лондонского «Арсенала». О других деталях сделки не уточняется.

По информации британских СМИ, «Арсенал» заплатит за игрока 8 млн фунтов и подпишет с ним трехлетнее соглашение.

В минувшем сезоне Луиз помог «Челси» выиграть Лигу Европы. Также он становился победителем Лиги чемпионов и чемпионата Англии. Всего за «Челси» бразилец отыграл 248 матчей.

🔵➡️🔴



So good to have you in north London, @DavidLuiz_4 😎



🇧🇷 #BemvindoDavid pic.twitter.com/1NDhcPkTzF