«Челси» объявил о переходе Луиза в лондонский «Арсенал»

Защитник «Челси» Давид Луиз покинул расположение столичного клуба.
Как сообщает пресс-служба «синих», 32-летний бразилец стал игроком лондонского «Арсенала». О других деталях сделки не уточняется.
По информации британских СМИ, «Арсенал» заплатит за игрока 8 млн фунтов и подпишет с ним трехлетнее соглашение.
В минувшем сезоне Луиз помог «Челси» выиграть Лигу Европы. Также он становился победителем Лиги чемпионов и чемпионата Англии. Всего за «Челси» бразилец отыграл 248 матчей.
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