«Челси» объявил о переходе Луиза в лондонский «Арсенал»

Премьер-лига стреляет сама в себя. Удивиться нельзя возмутиться Интервью директора по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александра Мейтина вызвало большой резонанс. И совершенно справедливый.

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

Родри, Пепе, Магуайр: клубы АПЛ продолжают бить рекорды. Итоги трансферного окна Трансферное окно в АПЛ закрылось раньше всех в Европе – в четверг, 8 августа. Несмотря на это, оно получилось самым насыщенным.

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

В КХЛ круто стартовали летние турниры. Знарок выиграл первый турнир Свои первые предсезонные матчи с новыми командами провели Дмитрий Квартальнов и Олег Знарок.

Александр Панов: Понсе нужен гол в ворота «Туна». С передачи Шюррле Бывший форвард «Зенита» и швейцарской «Лозанны», а теперь болельщик «Спартака» поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Туна» и мнением о перестройке в клубе.

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду! Гостем пресс-центра «Советского спорта» на днях стал олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Мы обсудили его включение в Зал теннисной славы, успехи наших молодых спортсменов, кризис в карьере Марии Шараповой, его активную жизненную и политическую позицию и, разумеется, игру футбольного «Спартака».

Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миром Новостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 5-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.

Гиорги Лория: Спайич оказал Сафонову медвежью услугу Опытный грузинский голкипер, выступавший в РПЛ за «Крылья Советов» и «Анжи», поделился мнением о первом матче «Краснодара» в Лиге чемпионов и, в частности, об эпизоде с решающим голом «Порту».

Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТР Впервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.