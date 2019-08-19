Фанаты «Атлетико» вновь испортили памятную табличку Гризманна

Как сообщает Marca, в минувшее воскресенье за несколько часов до первого матча «Атлетико» в новом сезоне чемпионата Испании, памятная табличка Антуана Гризманна рядом с домашним стадионом мадридского клуба снова подверглась нападению фанатов красно-белых, которые до сих пор не могут простить французу переход в «Барселону».
Как отмечается издание наклейки, пятна, царапины и даже банка пива стали украшением, с помощью которого некоторые поклонники «Атлетико» хотели еще раз напомнить Гризманну, что его уход не был забыт.
Напомним, что доска Гризманна уже была осквернена в июле этого года, когда нападающий объявил о своем уходе из «Атлетико».
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