«Монако» не будет покупать Ригони и может подписать Касереса Уругваец остается свободным агентом.

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«Монако» отказался от варианта приобретения защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани, сообщил в твиттере журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скиры.

Il #Monaco molla la presa per Daniele #Rugani (resta sullo sfondo la #Roma ma solo in prestito oneroso con diritto di riscatto) e valuta una soluzione più economica: lo svincolato ex #Juventus Martin #Caceres, chiede un biennale da 1,5 milioni a stagione più bonus. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 19, 2019

Монегаски не будут бороться с «Ромой» за 25-летнего итальянца, который может оказаться в Риме на правах аренды с возможностью выкупа.

Вместо этого «Монако» ведет переговоры о подписании контракта с бывшим игроком чемпионов Италии Мартином Касересом. 32-летний уругваец после сезона, проведенного в «Лацио» и «Ювентусе», стал свободным агентом.

Касерес рассчитывает подписать с «Монако» двухлетний контракт с зарплатой в 1,5 миллиона евро.

Напомним, Касерес также выступал за «Вильярреал», «Уэльву», «Барселону», «Севилью», «Саутгемптон» и «Верону». В прошлом сезоне он провел 17 матчей в серии A и Лиге Европы.