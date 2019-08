«Монако» не будет покупать Ригони и может подписать Касереса

«Монако» отказался от варианта приобретения защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани, сообщил в твиттере журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скиры.

Il #Monaco molla la presa per Daniele #Rugani (resta sullo sfondo la #Roma ma solo in prestito oneroso con diritto di riscatto) e valuta una soluzione più economica: lo svincolato ex #Juventus Martin #Caceres, chiede un biennale da 1,5 milioni a stagione più bonus. #calciomercato