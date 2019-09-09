Видео дня: защитнику «Уикома» удались два «сухих листа» за матч

В начале встречи Джейкобсон забил со штрафного, а в середине матча он дважды забил прямыми ударами с углового. Футболисты называют такие мячи «сухими листами».
«Один из самых потрясающих хет-триков, которые вы видели», – написано в твиттере «Уикома».
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