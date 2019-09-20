Форвард «Лудогорца» Кешерю – лучший игрок недели Лиги Европы - Советский спорт
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20 сентября 2019 17:06Футбол

Форвард «Лудогорца» Кешерю – лучший игрок недели Лиги Европы

Румынский нападающий «Лудогорца» Клаудиу Кешерю был признан лучшим игроком недели в Лиге Европы по версии УЕФА.

Напомним, что в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Лудогорец» - ЦСКА (5:1) 32-летний форвард записал на свой счет три забитых мяча.

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