«Манчестер Сити» забил больше 500 голов при Гвардиоле С лета 2016 года по настоящее время команда испанского тренера – самая результативная в Англии.

Загрузка...

Британская компания спортивной аналитики Opta Sports посчитала, что с учетом сегодняшнего матча Лиги чемпионов против загребского «Динамо» в активе «Манчестер Сити» 501 гол в 199 официальных играх под руководством Хосепа Гвардиолы.

Испанец возглавил «Сити» летом 2016 года. С тех пор ни один английский клуб не забил больше, чем команда Гвардиолы. Юбилейным 500-м голом стал третий гол Габриэла Жезуса в загребском матче.

500 - Manchester City have now scored 500 goals in 199 games in all competitions under Pep Guardiola - 95 more than any other English team since the Spaniard was appointed in 2016. Feast. #UCL #DINMCI pic.twitter.com/oRRaqIWJ12 — OptaJoe (@OptaJoe) December 11, 2019

Игра загребского «Динамо» и «Манчестер Сити» завершилась со счетом 1:4. Бразильский нападающий оформил хет-трик, а «Сити», одержав четвертую победу на стадии группового турнира, занял первое место в группе C с 14 очками.