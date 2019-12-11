«Манчестер Сити» забил больше 500 голов при Гвардиоле - Советский спорт
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11 декабря 2019 22:56ФутболШарафудинов Виктор

«Манчестер Сити» забил больше 500 голов при Гвардиоле

С лета 2016 года по настоящее время команда испанского тренера – самая результативная в Англии.

Британская компания спортивной аналитики Opta Sports посчитала, что с учетом сегодняшнего матча Лиги чемпионов против загребского «Динамо» в активе «Манчестер Сити» 501 гол в 199 официальных играх под руководством Хосепа Гвардиолы.

Испанец возглавил «Сити» летом 2016 года. С тех пор ни один английский клуб не забил больше, чем команда Гвардиолы. Юбилейным 500-м голом стал третий гол Габриэла Жезуса в загребском матче.

Игра загребского «Динамо» и «Манчестер Сити» завершилась со счетом 1:4. Бразильский нападающий оформил хет-трик, а «Сити», одержав четвертую победу на стадии группового турнира, занял первое место в группе C с 14 очками.

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