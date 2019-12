«Манчестер Сити» забил больше 500 голов при Гвардиоле

Британская компания спортивной аналитики Opta Sports посчитала, что с учетом сегодняшнего матча Лиги чемпионов против загребского «Динамо» в активе «Манчестер Сити» 501 гол в 199 официальных играх под руководством Хосепа Гвардиолы.

Испанец возглавил «Сити» летом 2016 года. С тех пор ни один английский клуб не забил больше, чем команда Гвардиолы. Юбилейным 500-м голом стал третий гол Габриэла Жезуса в загребском матче.

