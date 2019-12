«Бавария» – лучшая команда группового этапа Лиги чемпионов

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» в Мюнхене обыграла «Тоттенхэм» (3:1).

Таким образом, столичный клуб одержал шестую победу кряду на этой стадии турнира и стал единственной командой в этом сезоне, кому удалось это сделать. Также чемпион Германии стал первой немецкой командой, достигшей подобного результата.

Добавим, что форвард «Баварии» Роберт Левандовски, забивший пять мячей, лидирует в гонке бомбардиров Лиги чемпионов.

Своего соперника по 1/8 финала немецкий клуб узнает в понедельник, 16 декабря.

6️⃣ Games

6️⃣ Wins

1️⃣8️⃣ Points

+1️⃣9️⃣ Goal Difference



Bayern Munich have set a new record for the best #UCL group stage performance ever! pic.twitter.com/0zPGiEkwlK