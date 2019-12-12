«Бавария» – лучшая команда группового этапа Лиги чемпионов

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» в Мюнхене обыграла «Тоттенхэм» (3:1).
Таким образом, столичный клуб одержал шестую победу кряду на этой стадии турнира и стал единственной командой в этом сезоне, кому удалось это сделать. Также чемпион Германии стал первой немецкой командой, достигшей подобного результата.
Добавим, что форвард «Баварии» Роберт Левандовски, забивший пять мячей, лидирует в гонке бомбардиров Лиги чемпионов.
Своего соперника по 1/8 финала немецкий клуб узнает в понедельник, 16 декабря.
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