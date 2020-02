Владимир Быстров: Мбаппе поступил неправильно, но и Тухелю нужно думать, как себя вести

- Мбаппе - лучший молодой игрок в мире. Он поступил неправильно, но и тренеру нужно думать, как себя вести. За Мбаппе готовы предложить миллионов 200. Поэтому кукушечка тоже едет, - рассказал Быстров в программе «Все на Матч» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, что Мбаппе остался недоволен своей заменой на 68-й минуте встречи и вступил в перепалку с главным тренером команды Томасом Тухелем.

Neymar always respects his managers (Emery/Tuchel/Martino/Enrique) and never made a scene when subbed off etc.



Meanwhile “idol” / “role model” Kylian Mbappe: pic.twitter.com/1mdEq4LMRB