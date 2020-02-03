Владимир Быстров: Мбаппе поступил неправильно, но и Тухелю нужно думать, как себя вести - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 февраля 2020 01:18Футбол

Владимир Быстров: Мбаппе поступил неправильно, но и Тухелю нужно думать, как себя вести

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров - об инциденте, произошедшем между главным тренером «ПСЖ» Томасом Тухелем и нападающим парижского клуба Килианом Мбаппе в матче 22-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» (5:0).

- Мбаппе - лучший молодой игрок в мире. Он поступил неправильно, но и тренеру нужно думать, как себя вести. За Мбаппе готовы предложить миллионов 200. Поэтому кукушечка тоже едет, - рассказал Быстров в программе «Все на Матч» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, что Мбаппе остался недоволен своей заменой на 68-й минуте встречи и вступил в перепалку с главным тренером команды Томасом Тухелем.

Денис Канаков о бое Макгрегор – Серроне: Больше похоже на спектакль, чем на бой Боец легкого дивизиона лиги AСA Денис Канаков прокомментировал победу ирландца Конора Макгрегора над американцем Дональдом Серроне. 19.01.2020 14:45 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Шейхи из Саудовской Аравии заплатят 100 млн долларов за бои Хабиба с Макгрегором и Мейвезером Дана Уайт: Макгрегор – один из лучших бойцов в истории ММА Реванш Нурмагомедова и Макгрегора может состояться осенью
Джонс, Шевченко, Молдавский, Тухугов – в феврале. Главные бои месяца в ММА Джон Джонс и Валентина Шевченко будут защищать свои пояса в UFC, лига АСА проведет свой первый турнир в 2020 году, а россиянин Валентин Молдавский подерется с американцем, который нокаутировал Сергея Харитонова. 31.01.2020 11:00 ММА Ващенко Сергей
Фуркад в январе: четыре гонки – четыре золота. И «+133» от Бе  Этап Кубка мира в Рупольдинге завершился мужской гонкой преследования. Победу вновь одержал француз Мартен Фуркад. Лучший из наших Александр Логинов – 10-й.  19.01.2020 18:15 Биатлон Тигай Лев
Султан Ибрагимов: Бетербиев не остановится, а Хабиб не проиграет Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Султан Ибрагимов – обо всех главных событиях 2019 года. 24.01.2020 08:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Шейхи из Саудовской Аравии заплатят 100 млн долларов за бои Хабиба с Макгрегором и Мейвезером Нурмагомедов может заработать за бои с Макгрегором и Мейвейзером 150 миллионов фунтов Барбоза – о поединке Нурмагомедов – Фергюсон: Тони – фаворит
Борис Майоров: «Динамо» будет выше «Спартака» Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР, постоянный эксперт «Советского спорта» Борис Майоров отвечает на актуальные вопросы. 30.01.2020 16:30 Хоккей Домрачев Владислав
Фуркад не даст Бе понянчиться с сыном. В Рупольдинге француз снова опередил всех 5-й этап Кубка мира начался с победы в спринте Мартена Фуркада, который упрочил свое лидерство в общем зачете. Лучший из россиян Александр Логинов – 11-й. 16.01.2020 19:00 Биатлон Тигай Лев
Кубок больших премьер. Доказано Бариновым и Шомуродовым Напоминаем пока еще недолгую историю турнира, за победу в котором с субботы поведут борьбу «Спартак», «Ростов», «Локомотив» и «Партизан». 31.01.2020 00:00 Футбол Зибрак Артем
«Триумф российских фигуристов в день рождения великого Жука и благодаря ему» Обозреватель «Советского спорта» Сергей Шахрай подвел итоги ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 26.01.2020 15:45 Фигурное катание Волохов Юрий
Аброр Турсунпулатов: Ковалев вернет титул еще раз. Он непредсказуем Узбекский тренер Аброр Турсунпулатов, работавший с Сергеем Ковалевым, заявил, что российский боксер хорошо выступил в бою с Саулем Альваресом и способен вновь завоевать вакантный пояс по версии WBO. 26.01.2020 14:45 Бокс Усачев Владислав
Соболев – новая надежда «Спартака». А кто был раньше? Вспоминаем всех бомбардиров красно-белых в новейшей истории. 01.02.2020 13:30 Футбол Иванова Дарья
Новости
07:34 Футбол Кике Сетьен: «Барселона» могла обыграть «Леванте» со счетом 8:2 или 8:3
07:21 Футбол Бергвейн - о первом голе в АПЛ: Это невероятно, сбылась мечта
07:05 Футбол Анссумане Фати: Играть вместе с Месси - моя мечта
06:44 Футбол американский «Канзас-Сити» стал победителем Супербоула
06:33 Футбол Гвардиола - после поражения от «Тоттенхэма»: «МС» надо сделать акцент на победах в других турнирах
06:16 Футбол Ромелу Лукаку: Игра Кубка Италии против «Фиорентины» дала «Интеру» нужную искру
01:49 Футбол Бенедикт Хеведес: Уход Смолова нас расстроил, но мы должны уважать его решение
01:33 Футбол Саво Милошевич: Думаю, что «Сельта» - отличный вариант для Смолова
01:18 Футбол Владимир Быстров: Мбаппе поступил неправильно, но и Тухелю нужно думать, как себя вести
00:58 Хоккей Шайба Свечникова помогла «Каролине» одержать победу над «Ванкувером»
00:54 Футбол Дубль Фати принес «Барселоне» победу во встрече с «Леванте»
00:38 Футбол «Интер» благодаря дублю Лукаку обыграл в гостях «Удинезе»
00:32 Хоккей Шайба Гаврикова помогла «Коламбусу» обыграть «Монреаль»
00:28 Футбол Зоран Тошич: Игнашевич всегда настроен только на победу - в России такое очень редко видишь
00:07 Футбол Бибрас Натхо: В «Партизане» я вновь получаю удовольствие от футбола
23:51 Фигурное катание Алена Леонова: Я думаю, что Трусова просто устала морально, ей надо выдохнуть
23:35 Баскетбол Димитрис Прифтис: Мы сделали все, что смогли, но не догнали «Химки»
23:20 Хоккей Шайба Кузнецова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Питтсбургом» (видео)
23:12 Футбол «Вильярреал» на своем поле взял верх над «Осасуной»
23:00 Баскетбол Алексей Швед: Мы были готовы к непростой игре с УНИКСом
Бедным - не читать! Почему стоимость книг в России стала шокирующе высокой
У многодетных семей Хабаровского края появилась надежда в решении их проблем
Никитин назвал «фейками» сообщения о коронавирусе в Нижегородской области
Ростовчане выбрали парк «Дружба» для благоустройства
Кланы, родственники и контакты: реформирование кадровой политики мэрии Омска
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика