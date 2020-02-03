Владимир Быстров: Мбаппе поступил неправильно, но и Тухелю нужно думать, как себя вести Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров - об инциденте, произошедшем между главным тренером «ПСЖ» Томасом Тухелем и нападающим парижского клуба Килианом Мбаппе в матче 22-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» (5:0).

- Мбаппе - лучший молодой игрок в мире. Он поступил неправильно, но и тренеру нужно думать, как себя вести. За Мбаппе готовы предложить миллионов 200. Поэтому кукушечка тоже едет, - рассказал Быстров в программе «Все на Матч» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, что Мбаппе остался недоволен своей заменой на 68-й минуте встречи и вступил в перепалку с главным тренером команды Томасом Тухелем.