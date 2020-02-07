Стерлинг не сыграет с «Вест Хэмом» Британец получил повреждение бедра в матче с «Тоттенхэмом».

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг пропустит матч 26-го тура премьер-лиги с «Вест Хэмом», сообщает официальный твиттер «горожан».

Raheem Sterling will miss our game against West Ham this weekend after scans revealed he has suffered damage to his left hamstring.



Everyone at City wishes @sterling7 a full and speedy recovery 💙 pic.twitter.com/fVIgTtwTfW — Manchester City (@ManCity) February 6, 2020

25-летний британец получил повреждение левого бедра, из-за которого был заменен 2 февраля в конце матча с «Тоттенхэмом» (0:2).

Ранее сообщалось, что Стерлинг должен успеть восстановиться к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом», который запланирован на 26 февраля.

В нынешнем сезоне Стерлинг провел 35 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и сделал шесть результативных передач.

Матч «Манчестер Сити» – «Вест Хэм» пройдет 9 февраля на «Этихад Стэдиум». Начало игры – 19:30 (мск).