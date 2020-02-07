Стерлинг не сыграет с «Вест Хэмом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг пропустит матч 26-го тура премьер-лиги с «Вест Хэмом», сообщает официальный твиттер «горожан».
25-летний британец получил повреждение левого бедра, из-за которого был заменен 2 февраля в конце матча с «Тоттенхэмом» (0:2).
Ранее сообщалось, что Стерлинг должен успеть восстановиться к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом», который запланирован на 26 февраля.
В нынешнем сезоне Стерлинг провел 35 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и сделал шесть результативных передач.
Матч «Манчестер Сити» – «Вест Хэм» пройдет 9 февраля на «Этихад Стэдиум». Начало игры – 19:30 (мск).
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