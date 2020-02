Алиссон: Мы просто хотим играть на победу в каждом матче

– Мы хотим выиграть титул, поэтому нам нужно побеждать. Мы просто хотим играть на победу в каждом матче, а то, что было в прошлых играх – нас не интересует. Мы должны сосредоточиться на качестве нашей игры. У нас есть замечательный коллектив с замечательными игроками, которые готовы заменить друг друга в любой момент. Например, Адриан, когда я получил травму, он играл действительно очень хорошо, – цитирует Алиссона пресс-служба команды.

«We are enjoying this time because it's good to be on the top. We work for this – to be on the top in a top level.» 💪@Alissonbecker believes this season's incredible form has been made possible by the squad taking enjoyment in their daily work 👇https://t.co/rmEyu2j1ui