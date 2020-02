Гол из чемпионата Ирландии могут признать лучшим в мире (видео)

Как сообщает «Профиль», хавбек отличился в середине первого тайма, в касание с лету замкнув подачу с углового.

Добавим, что гол Флореса не спас «Дандолк» от поражения в этой встрече, которая завершилась победой «Шемрока» со счетом 3:2.

