«Барселона» предложит Месси контракт с зарплатой 50 миллионов евро в год

Как сообщил на своей странице в Twitter журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, аргентинскому игроку будет предложен контракт до июля 2023 года с зарплатой 50 миллионов евро за сезон.
Отметим, что нынешнее соглашение 32-летнего форварда с «Барселоной» действует до лета 2021 года. Однако в нем есть пункт, согласно которому он может бесплатно покинуть команду ближайшим летом.
В нынешнем сезоне на счету аргентинца 31 матч, в которых он забил 24 гола и отдал 16 результативных передач. Всего в своей карьере Месси забил 627 забитых мячей и 261 ассист в 718 матчах за испанский клуб.
«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 58 очков после 27 туров.
Месси был признан лучшим игроком примеры по итогам февраля.
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