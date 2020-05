Гол Зидана за «Реал» в финале против «Байера» признали лучшим в истории Лиги чемпионов (видео) Красивый удар французу принес королевскому клубу победу в Глазго в 2002 году.

France Football составил рейтинг 50 лучших голов в истории Лиги чемпионов УЕФА (с 1992 года по 2020-й).

Лучшим был признан точный удар Зинедина Зидана в финале ЛЧ сезона-2001/02 «Реал» – «Байер» (2:1).

На стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго Рауль открыл счет на 8-й минуте, однако на 13-й леверкузенцы отыгрались стараниями Лусио. Восьмой Кубок чемпионов Королевскому клубу принес шикарный гол Зидана на 45-й. Француз с разворота направил мяч в «девятку» ворот Ханса-Йорга Бутта.

Zidane marcou um dos gols mais espetaculares da história da final da Champions League, em 2002 contra o Bayer Leverkusen. pic.twitter.com/bOCtsNljfC — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) April 25, 2020

Второе место досталось полузащитнику «Фиорентины» Мауро Брессану, который поразил ворота «Барселоны» в домашнем матче первого группового этапа сезона-1999/20 (3:3).

On this day 1999: Mauro Bressan scored on of the best overhead kicks of all time vs Barcelona

pic.twitter.com/VtyX7RqFzm — Classic Football Shirts (@classicshirts) November 2, 2017

Третью строчку в рейтинге занял удар «ножницами» Криштиану Роналду в первом четвертьфинале «Ювентуса» и «Реала» в сезоне-2017/18. Португалец тогда еще играл за «Реал», и мадридцы победили в Турине со счетом 3:0.

Напомним, что на 31-м месте расположился гол, который 23 октября прошлого года забил в ворота «Зенита» австрийский нападающий «Лейпцига» Марсель Забитцер. В том матче «Лейпциг» победил на своем поле со счетом 2:1.