Российский футболист Ильюченко забил курьезный гол в чемпионате Кореи (видео)

На 5-й минуте игры россиянин воспользовался невероятной ошибкой обороны соперника. Левый защитник «Сеула» сделал передачу назад в район, где находились два его партнера, - другой защитник и вратарь. Однако ни тот, ни другой пас не приняли - и мяч покатился за спину голкиперу в оставленные без присмотра ворота. Забить в такой ситуации для Ильюченко не составило труда.

Gooooooaaaaaaaalllll of the season right there 🤣🔴⚫️ pic.twitter.com/wHSJ7JE7fq