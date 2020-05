Финал Кубка Бельгии «Брюгге» – «Антверпен» состоится 1 августа

Королевская бельгийская футбольная ассоциация в своем твиттере сообщила о том, что финал Кубка Бельгии сезона-2019/20 все-таки состоится.

«Брюгге» и «Антверпен» разыграют трофей на стадионе «Король Бодуэн» в Брюсселе 1 августа.

Изначально финал Кубка Бельгии должны были провести 22 марта.

Напомним, что чемпионат Бельгии был завершен досрочно из-за пандемии, а «Брюгге» объявили чемпионом страны.

🏆 @ClubBrugge and @official_rafc will play the #CrokyCup final on August 1 ⚽ pic.twitter.com/pfAQNpLORl